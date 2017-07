Ngày 17/7, tài xế của xe taxi Uber bị phóng hỏa cách đây 5 tuần tại Nam Phi đã tử vong do những vết bỏng quá nặng sau vụ tấn công.Theo hãng Uber Nam Phi, lái xe nói trên đang đỗ xe trên một con đường ở thủ đô Pretoria vào buổi tối thì chiếc xe bất ngờ bị phóng hỏa, gây bỏng nặng cho tài xế.Hãng này cũng cho rằng hành động bạo lực trên có liên quan đến các hãng taxi truyền thống vốn đang cấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ Uber.Một nhóm lái xe của Uber cho rằng vụ việc trên là “cuộc chiến giành thị phần” giữa Uber với các hãng taxi truyền thống.Hãng Uber đã đề nghị cuộc gặp khẩn cấp với Cảnh sát trưởng Nam Phi và Bộ trưởng Giao thông vận tải nước này để giải quyết các vấn đề về an ninh, an toàn của lái xe Uber.Hãng này cũng thuê các nhóm an ninh riêng để tuần tra tại một số khu vực và ứng trực các đường dây nóng.Kể từ khi dịch vụ taxi Uber có mặt tại Nam Phi năm 2013, các lái xe Uber thường xuyên phải đối mặt với các hành vi bạo lực và đe dọa từ các hãng taxi truyền thống với cáo buộc Uber đang cướp mất khách hàng của họ.Đầu năm 2017, các hãng xe taxi truyền thống đã chặn đường cao tốc không cho các xe Uber đến sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để đón trả khách. Một vụ phóng hỏa xe Uber khác cũng được ghi nhận gần đây.Ngoài ra, một số trường hợp bạo lực chống lại các lái xe Uber cũng xảy ra ở những thành phố khác của Nam Phi.Các vụ tấn công nhằm vào lái xe Uber thường diễn ra ở thủ đô Pretoria, trung tâm Johannesburg, các ga tàu hỏa chính và sân bay Johannesburg.Hãng Uber, có trụ sở tại San Francisco, Mỹ đã phát triển nhanh chóng nhưng thường xuyên phải đối mặt với các rào cản pháp lý và các cuộc biểu tình phản đối ở một số quốc gia như Đức, Tây Ban Nha, Hungary... vì bị cho rằng Uber và các hãng taxi hoạt động dựa trên các ứng dụng thông minh đang lách các quy định để cạnh tranh không lành mạnh với taxi truyền thống.Nhiều nước trên thế giới cũng đã cấm dịch vụ taxi Uber./.