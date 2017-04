Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Aleksandr Grushko ngày 27/4 cho rằng thật là sai lầm khi NATO quyết định ngừng hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có dự án hệ thống phát hiện chất nổ từ xa (STANDEX).Báo Izvestia cho biết ông Grushko nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống STANDEX nhằm bảo vệ người dân tại các cơ sở giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng quan trọng, địa điểm tụ tập đông người.Theo ông Grushko, việc quyết định ngừng hợp tác trong lĩnh vực có cùng lợi ích cho thấy sự phản tác dụng trong chính sách của NATO.Như vậy, NATO không chỉ phá hủy an ninh châu Âu chung, mà còn khiến an ninh của người dân mình xấu đi nghiêm trọng.STANDEX là dự án hợp tác chung Nga-NATO được phát triển từ năm 2009 với kinh phí đầu tư ban đầu 4,8 triệu euro từ sự đóng góp của NATO và các chính phủ Anh, Pháp, Italy, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.STANDEX được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2013. Tuy nhiên, vào tháng 4/2014, NATO đã đơn phương rút khỏi dự án này.Trong một diễn biến liên quan, phát biểu ngày 26/4 tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Valery Gerasimov cho rằng mối quan hệ giữa Nga và NATO đang ở mức thấp nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nhấn mạnh lòng tin giữa Nga và NATO đang ở điểm rất thấp, do đó việc đạt được thỏa thuận về tránh đụng độ trên không giữa hai bên có ý nghĩa hết sức quan trọng./.