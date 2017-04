Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở St. Peterburg. (Nguồn: Mirror)

Theo Tass, Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại của Nga (SVR) Sergey Naryshkin ngày 27/4 nhận định không một quốc gia hay một khu vực riêng lẻ nào có thể là một nơi trú ẩn an toàn và không ai có thể tránh khỏi các vụ tấn công khủng bố.Phát biểu tại Hội nghị Moskva về An ninh Quốc tế lần thứ 6, quan chức tình báo trên nêu rõ: "Hoạt động khủng bố tại Syria, Iraq và Afghanistan, thêm vào đó là các sự kiện bị kịch gần đây tại London, Paris, Brussels và Stockholm, cũng như vụ tấn công mới nhất tại St. Peterburg chỉ ra rằng không một quốc gia hay một khu vực riêng lẻ nào có thể là nơi trú ẩn an toàn và không ai tránh khỏi các vụ tấn công khủng bố. Cả thế giới đang trở thành một vùng nguy hiểm toàn cầu."Ông Naryshkin chỉ ra rằng mối đe dọa khủng bố đang trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, đặc biệt tại các thành phố lớn, đồng thời lưu ý rằng những nỗ lực bất cẩn của phương Tây nhằm tái định hình những quốc gia đặc biệt như Afghanistan, Iraq, Libya và Syria theo những cách riêng đã chỉ dẫn đến một làn sóng hỗn loạn và bạo lực.Cũng theo ông Naryshkin, các vụ tấn công mạng do các nước đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lên kế hoạch nhằm vào một kẻ thù tiềm tàng đã đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho sự ổn định của thế giới. Giám đốc SVR lưu ý các cuộc chiến tranh và xung đột hiện đại đang trở thành những cuộc chiến "tổng hợp," bao trùm cả các lĩnh vực văn hóa, kinh tế-xã hội và thông tin./.