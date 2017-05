Tổng thống Putin và người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP)

Theo Phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 11/5, tại thành phố Sochi của Nga đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas.Quan hệ song phương cũng như những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột kéo dài lâu năm giữa Palestine và Israel là nội dung chính của cuộc hội đàm.Về quan hệ song phương Nga-Palestine, Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt bởi đã trải qua một thời gian dài trên cơ sở đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau.Tại cuộc hội đàm, ông Putin tuyên bố quyết định của Hội đồng kinh tế Á-Âu về việc cho phép Palestine hưởng các ưu đãi thương mại với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Theo đó, một số mặt hàng Palestine sẽ được miễn thuế khi nhập khẩu vào thị trường các quốc gia thành viên của liên minh này.Về cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine, Tổng thống Nga Putin cho rằng sự tồn tại hòa bình của cả 2 quốc gia là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an ninh và ổn định lâu dài trong khu vực. Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc xung đột này chỉ có thể giải quyết bằng con đường đàm phán ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.Về phần mình, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh vai trò then chốt của Moskva trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột giữa Palestine và Israel.Nhà lãnh đạo Palestine bày tỏ ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp ba bên gồm Israel và Palestine tại Moskva với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin.Ông Abbas cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh lời mời của các bạn về việc tổ chức một cuộc gặp ba bên ở Moskva và chúng tôi sẵn sàng nhận lời mời vào bất cứ thời gian nào, bởi vì Nga đóng vai trò then chốt trên vũ đài quốc tế và có những nỗ lực đáng kể trong việc lập lại hoà bình tại khu vực của chúng tôi”./.