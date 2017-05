Nghi phạm Yasumasa Shibuya (trái) được áp giải tới đồn cảnh sát ở Abiko, tỉnh Chiba ngày 14/4. (Nguồn: The Japan News/TTXVN)

Theo Kyodo, cảnh sát Nhật Bản ngày 5/5 đã tống đạt lệnh bắt giữ mới đối với một người đàn ông đã bị tạm giam do liên quan đến cái chết của bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam, tại tỉnh Chiba hồi tháng Ba, cáo buộc nghi phạm này phạm tội giết người và bỏ lại thi thể của bé Nhật Linh.Trước đó, nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, đã bị bắt hôm 14/4 do bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của bé Nhật Linh, sau khi cô bé mất tích trên đường đến trường tiểu học Mutsumi ở thành phố Matsudo vào sáng 24/3. Lệnh bắt giữ đối tượng này căn cứ vào cáo buộc ban đầu là tội vứt bỏ thi thể nạn nhân tại Abiko, tỉnh Chiba.Tuy nhiên, dựa trên kết quả giám định mẫu ADN của đối tượng hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể của bé Nhật Linh, các nguồn tin điều tra cho biết Shibuya sẽ phải đối mặt với tội danh giết người.Theo cảnh sát tỉnh Chiba, nghi phạm Yasumasa Shibuya tiếp tục từ chối nói chuyện với các nhà điều tra.Shibuya từng là chủ tịch hội phụ huynh tại trường tiểu học Mutsumi ở Matsudo, nơi bé Nhật Linh đang theo học vào thời điểm bé bị mất tích. Shibuya sống ở khu vực cách nhà của bé Nhật Linh khoảng 300m.Nhật Linh được cho là bị bóp cổ chết do phát hiện nhiều dấu vết trên cổ cô bé. Bé Nhật Linh mất tích ngay sau khi ra khỏi nhà để đi bộ tới trường vào sáng 24/3. Thi thể của bé được tìm thấy sau đó hai ngày./.