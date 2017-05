Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Như tin ​VietnamPlus đã đưa, sáng sớm hôm nay (7/5) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Gai Lai.Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ trực tiếp đến hiện trường trong thời gian sớm nhất, phối hợp với ​Ủy ban Nhân dân, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnhh huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.Khẩn trương xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông xe nhanh nhất; điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.Cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm của lái xe khách, xe tải.Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng yêu cầu Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh Nam Định, Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn; hỗ trợ điều tra nguyên nhân, xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn.Tỉnh chỉ đạo kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp có 2 xe ôtô trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật.Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô, kịp thời cung cấp dữ liệu cho các Sở Giao thông vận tải có xe vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Đồng thời, Bộ cũng tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe kinh doanh vận tải, các điều kiện bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe tải và xe khách đối với các địa phương, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm.Vào khoảng 4 giờ 35 phút sáng 7/5, tại Km 1632+100, đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô tải biển kiểm soát 77C-139.37 và xe ôtô chở khách biển kiểm soát 18B- 018.32.Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đã làm 10 người chết tại chỗ, trong đó có tài xế xe khách 18B-01832, một nạn nhân khác tử vong tại bệnh viện và 23 người khác được đưa đi cấp cứu, trong đó có nhiều người bị thương nặng.Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe ôtô tải chạy lúc 4 giờ 31 phút 46 giây là 105 km/h, xe ôtô khách ngắt thiết bị giám sát hành trình./.