Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 25/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chum và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ vui mừng được tiến hành chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia tươi đẹp đúng vào dịp Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2017.Thủ tướng đã chuyển tới Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chum và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin lời thăm hỏi thân thiết của các nhà lãnh đạo Việt Nam.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu to lớn, đáng tự hào mà nhân dân Campuchia anh em đã đạt được và trân trọng những bước phát triển vượt bậc, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả của quan hệ hai nước nói chung và cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.Thông báo với hai vị Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia về kết quả Hội đàm với Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Thượng viện và Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Campuchia, phối hợp đẩy mạnh để sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước cũng như tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở pháp lý giúp kiều dân Việt Nam tại Campuchia ổn định, yên tâm làm ăn sinh sống tại Campuchia.Nhắc đến tình láng giềng hữu nghị và truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia đều nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự hy sinh anh dũng của quân tình nguyện Việt Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và giành chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979, giúp dân tộc Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay.Qua Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.Nhân dịp hai dân tộc đang vui mừng hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2017), hai bên nhất trí tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện quan trọng này và nhấn mạnh đây sẽ là dịp để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu đúng và có trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước./.