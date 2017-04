Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/4 chỉ trích 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã "lập hàng rào" chống lại người Anh liên quan đến việc Anh rời khỏi EU (), sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo Anh "không nên ảo tưởng" về tiến trình "ly hôn."Phát biểu trước các nghị sỹ Đức, Thủ tướng Merkel cho rằng sẽ chỉ "mất thời gian" đàm phán, vì Anh sẽ không có nhiều quyền hơn hay thậm chí không thể ngang bằng so với các nước thành viên khác. Lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất EU khẳng định cuộc đàm phán Brexit chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt.Phản ứng về tuyên bố của bà Merkel, Thủ tướng Anh cáo buộc 27 nước EU đang hợp lực chống lại Anh. Phát biểu tại một buổi tranh cử tại Leeds (Lít), xứ England, bà May dự báo các cuộc đàm phán Brexit sẽ rất khó khăn vì 27 nước EU đang bày thế trận chống lại Anh.Bà cáo buộc cách tiếp cận này của EU "chỉ gây ra bất ổn và bất trắc, đặt ra nguy cơ nghiêm trọng cho nền kinh tế Anh với những mức thuế cao, việc làm ít, nợ nhiều hơn."Trong khi đó, Phó Thủ tướng Malta Louis Grech, nước đang làm Chủ tịch luân phiên EU, đáp trả: "Đương nhiên, chúng tôi phải bảo vệ các lợi ích của EU." Ông Grech nhấn mạnh EU sẽ tiến hành đàm phán trên tinh thần đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau giữa 27 thành viên.Đến nay, EU đã bày tỏ lập trường cứng rắn hơn về chiến lược đàm phán với Anh, dù cuộc đàm phán chính thức về Brexit sẽ chỉ bắt đầu từ tháng 6, sau cuộc bầu cử trước thời hạn ở Xứ sở Sương mù. Các lãnh đạo EU đã nhấn mạnh quan điểm đoàn kết trước thềm hội nghị thượng đỉnh ngày 29/4 tới nhằm vạch ra "giới hạn đỏ" đối với tiến trình Brexit, theo đó đưa ra các yêu cầu mới về dịch vụ tài chính, nhập cư và các khoản chi phí Anh phải thanh toán trước khi kết thúc tư cách thành viên kéo dài 44 năm trong EU.Theo kế hoạch đàm phán sơ bộ mới nhất, 27 nước EU sẽ tìm cách buộc Anh tuân thủ nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí bồi thường cho EU ít nhất là trong 1 năm sau khi nước này rời đi vào năm 2019 - dài hơn so với đề xuất trước đó.Ngoài ra, EU cũng sẽ yêu cầu Anh cung cấp cơ chế cư trú lâu dài cho công dân EU đối với những người đã có khoảng thời gian cư trú 5 năm tại nước này, vốn đang được coi là một thách thức lớn khi chính phủ bảo thủ của bà May đặt mục tiêu theo đuổi chính sách giới hạn nhập cư.Bản kế hoạch đàm phán của EU cũng khuyến nghị ngành công nghiệp tài chính có ảnh hưởng của Anh không còn phải ràng buộc với bất kỳ thỏa thuận thương mại tương lai nào với EU, theo đó buộc phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của khối nếu muốn dễ dàng tiếp cận các thị trường của EU.Giới phân tích chính trị nhận định Anh khó có thể giành được lợi thế trong đàm phán về Brexit./.