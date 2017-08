Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, một số nghị sỹ Philippines cho biết Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách để tuyển mộ thêm 20.000 binh sỹ trong nỗ lực chống các mối đe dọa từ những nhóm phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam Philippines.Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Vicente Sotto đưa ra thông tin trên đồng thời cho biết ông Duterte muốn đảm bảo rằng trong nhiệm kỳ của mình, chính phủ "có đủ năng lực để giải quyết vấn đề hòa bình và trật tự".Ba nghị sỹ khác cho biết ông Duterte hoàn toàn nghiêm túc về quy mô các mối đe dọa an ninh và Tổng thống Philippines đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách cho kế hoạch nâng cấp trang thiết bị và năng lực tình báo cho quân đội.Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Panfilo Lacson cho hay các nghị sỹ sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Duterte trong vấn đề này.Ông Lacson cũng cho biết ông Duterte còn đề nghị tăng thêm 10.000 cảnh sát để triển khai như lực lượng đặc công hỗ trợ quân đội chống phiến quân.Trước đó, tối 1/8, Tổng thống Duterte đã họp khẩn với một nhóm nghị sỹ để phổ biến một số thông tin tình báo về việc các phiến quân Hồi giáo cực đoan lên kế hoạch tấn công 3 thành phố trên đảo Mindanao.Hồi tháng Năm vừa qua, các tay súng cam kết trung thành với IS đã chiếm thành phố Marawi, thành phố lớn của người Hồi giáo ở miền Nam Philippines.Các lực lượng an ninh Philippines đang thực hiện chiến dịch tiêu diệt các phần tử này. Các cuộc giao tranh cho đến nay đã làm hơn 600 người thiệt mạng.Tổng thống Duterte đã gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ tỉnh miền Nam Mindanao cho đến cuối năm nay nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh quét sạch khủng bố khỏi miền Nam nước này./.