Ảnh minh họa. (Nguồn: techinasia.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 27/7, các cơ quan quản lý ở Trung Quốc gồm Cơ quan Quản lý Không gian mạng (CAC), Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Công an và Ủy ban Quản lý Tiêu chuẩn hóa quốc gia đã đưa ra tuyên bố chung khẳng định sẽ áp dụng nhiều biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân thông qua công tác kiểm tra các điều khoản của 10 nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến là WeChat, Weibo, Taobao, Jingdong, Alipay, Amap, Baidu Map, Didi, Umetrip và Ctrip.Theo CAC, động thái này là bước đi quan trọng trong công tác triển khai Luật An ninh mạng, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6, trong đó cấm các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến thu thập và bán lại thông tin cá nhân của người sử dụng.Song song với hoạt động bảo vệ thông tin cá nhân, các nhà cung cấp dịch vụ cũng cần phải tận dụng tốt những nguồn thông tin này để cung cấp các dịch vụ tốt hơn, bảo đảm quyền lợi và lợi ích cho 800 triệu cư dân mạng của Trung Quốc.Luật An ninh mạng, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua vào tháng 11/2016, quy định các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) không được phép thu thập thông tin của người dùng liên quan tới các dịch vụ mà những công ty này cung cấp.Đồng thời, các ISP cũng cần phải quản lý các thông tin này theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận./.