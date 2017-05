Đồng yen Nhật Bản. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda ngày 6/5 cho biết việc đồng yen xuống giá so với các đồng tiền khác chưa giúp xuất khẩu nước này tăng trong những năm gần đây. Lý do là ngày càng có nhiều các công ty sản xuất hàng hóa ở thị trường nước ngoài.Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề ngày 6/5, người đứng đầu BoJ cho biết, về mặt lý thuyết, khi tỷ giá hối đoái giảm, xuất khẩu sẽ tăng và cải thiện cán cân thương mại của một đất nước.Song theo ông Kuroda, trong trường hợp của Nhật Bản, tỷ giá hối đoái đang ảnh hưởng không nhiều tới cán cân thương mại nước này, thay vào đó là tình hình lợi nhuận của các doanh nghiệp - sẽ làm biến động nhu cầu trong nước.Theo cuộc thăm dò mới nhất về ý kiến của 18 nhà phân tích, xuất khẩu của Nhật Bản có thể tăng 6,7% trong tháng 3/2017, tháng tăng thứ tư liên tiếp, nhưng là nhờ nhu cầu thế giới tăng mạnh. Đây là mức tăng mạnh nhất trong hơn hai năm qua.Đồng yen yếu cùng sự phục hồi của giá dầu thời gian qua "góp sức" làm nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 3/2017 tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016.Theo nhà kinh tế trưởng Yoshiki Shinke của Viện Nghiên cứu Dai-ichi, xuất khẩu của Nhật Bản vẫn trên đà tăng, nhờ kinh tế thế giới hồi phục. Xuất khẩu của Nhật Bản trong quý I/2017 đã vượt quý trước đó./.