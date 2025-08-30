80 năm Quốc khánh: Nền tảng giúp đất nước Việt Nam ngày càng phát triển

Trong không khí rộn ràng của những ngày Thu lịch sử hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) đã có cuộc trò chuyện với ông Lý Minh Hán - cố vấn bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong” - và lắng nghe ông chia sẻ về những lý do cảm mến đất nước và con người Việt Nam, từ đó đi sâu nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.

Ông Lý Minh Hán tâm sự ông với “đất nước hình chữ S” có lẽ có một chữ “duyên” và những tình cảm yêu mến dành cho Việt Nam cứ được vun đầy theo năm tháng.

Ông sinh ra vào đúng năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Đến năm 1965, ông thi đỗ Khoa tiếng Việt của Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh (nay là Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh).

Sau khi tốt nghiệp, ông cùng người bạn đời tương lai là bà Phùng Lệ Quyên về làm việc tại Nhà máy Đóng tàu Quảng Châu và chính quãng thời gian này đã giúp ông gắn bó hơn với Việt Nam.

Đặc biệt hơn, ông Lý Minh Hán đã được bố vợ - cụ Phùng Hồng (đã mất) - kể lại vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1960-1961, khi còn là đầu bếp cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Cụ Phùng Hồng khi đó đã nấu những món ăn Quảng Đông giản dị để Đại sứ Hà Vĩ mời cơm Bác Hồ.

Lắng nghe những câu chuyện về Bác Hồ qua lời kể của bố vợ, cùng những tình cảm yêu mến với Việt Nam, ông Lý Minh Hán đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu tình hình Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là quãng thời gian sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Người bị bắt, bị giam giữ và đưa ra xét xử tại tòa án ở Hong Kong cũng như cả thời gian Người ở Thượng Hải và Moskva (Nga).

Ông Lý Minh Hán, cố vấn bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong” chia sẻ lý do ông cảm mến đất nước và con người Việt Nam. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Trong quá trình tham gia làm cố vấn bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong,” ông Lý Minh Hán đã nghiên cứu kỹ về các địa điểm, địa danh gắn liền với Bác Hồ.

Do vậy nhiều năm qua, mỗi khi có đoàn khách Việt Nam sang tìm hiểu về những địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đều nhiệt tình dẫn các đoàn đi xem và giải thích kỹ càng về giai đoạn lịch sử khó quên này.

Ông Lý Minh Hán cho rằng chính nhờ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đích thân chèo lái con tàu cách mạng, mà Việt Nam mới có thể đi đến thắng lợi vĩ đại như vậy.

Chỉ sau 15 năm Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành được chính quyền. Không có một quốc gia nào ở Đông Nam Á và rộng hơn là cả châu Á làm được điều đó.

Từ giai đoạn gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống Nhật cho đến thắng lợi trong cuộc chiến chống Mỹ và đến ngày nay, nếu không có sự chỉ đạo và dẫn dắt trước đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự soi sáng từ tư tưởng sáng suốt của Người, Việt Nam không thể có được thời đại hòa bình và thịnh vượng với diện mạo hoàn toàn mới như ngày nay.

Vào mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam như Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày sinh nhật Bác Hồ hay ngày Quốc khánh, ông Lý Minh Hán thường làm thơ và chia sẻ cùng bạn bè cũng như với các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hong Kong.

Và đây là những câu thơ mới nhất ông vừa thực hiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam:

"Đón chào Quốc khánh 80 Xuân

Người Việt biết ơn nhớ vĩ nhân

Lập Đảng phất cờ vì đại nghĩa

Tuyên ngôn độc lập thấm lòng dân."

Theo ông Lý Minh Hán, Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, mà minh chứng cụ thể nhất là Việt Nam đã cắt giảm gần 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp quận, huyện, giúp giảm chi tiêu và tài chính.

Việc bộ máy hành chính được tinh gọn khiến những người ở lại có thể làm việc chăm chỉ để xây dựng đất nước ngày càng tốt lên.

Trong con mắt của những người bạn Trung Quốc và Hong Kong của ông Lý Minh Hán, họ đều cho rằng điều này sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam.

Với dân số hơn 100 triệu người cùng lực lượng lao động trẻ, nếu có thể kiên trì chính sách và đường lối quản lý này, ông Lý Minh Hán tin rằng Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á trong tương lai.

Ông nói: "Chỉ cần Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giương cao ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển."

Ông Trần Phục Hưng - Hoa kiều từng sinh sống và học tập tại Việt Nam, ông luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Chia sẻ cảm nhận về sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong 80 năm qua, ông Trần Phục Hưng - một Hoa kiều sinh ra và lớn lên tại Việt Nam - cho biết, trong hàng chục năm, ông đã có nhiều dịp về thăm Việt Nam, cảm nhận sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên nhiều mặt và ông luôn nhớ về Việt Nam, quê hương thứ hai của mình.

Trong khi đó, ông Liêu Hoa Khánh - một Hoa kiều khác cũng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, sau đó trở về Trung Quốc học tập và chuyển qua sinh sống tại Hong Kong - cho biết ông thường xuyên đi lại giữa các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh…, tận mắt chứng kiến sức sống cũng sự thay đổi của Việt Nam.

Ông Liêu Hoa Khánh -Hoa kiều từng sinh sống và học tập tại Việt Nam chia sẻ cảm nhận về sự thay đổi của Việt Nam. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Theo ông, Việt Nam có dân số trẻ và sức sống mạnh mẽ, Việt Nam sẽ không ngừng phát triển và kết nối sâu rộng hơn với thế giới.

Ông tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tạo nên bước ngoặt lớn và trong một ngày không xa, đất nước sẽ có những thành tích huy hoàng về kinh tế cũng như văn hóa, để mỗi người dân Việt Nam đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

80 năm Quốc khánh: Những dặm dài gian khó và khát vọng bay xa của Việt Nam Việt Nam sẽ tiếp tục tiến xa, trở thành hình mẫu về phát triển bền vững và hội nhập thành công, không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn thế giới.