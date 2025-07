An Giang: Lốc xoáy gây thiệt hại 19 căn nhà của người dân xã Ba Chúc

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, khoảng 7 giờ 10 sáng 23/7, trên địa bàn xã Ba Chúc, tỉnh An Giang xảy ra lốc xoáy làm thiệt hại tài sản của 19 hộ dân và trạm y tế xã.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái gây thiệt hại tài sản của 19 hộ dân trên địa bàn ấp An Thạnh, Trung An, Sóc Tức; trong đó, ấp Sóc Tức có 12 nhà dân bị thiệt hại, ấp Trung An 4 căn và ấp An Thạnh 2 căn. Lốc xoáy cũng gây thiệt hại cho Trung tâm y tế xã Ba Chúc. Lốc xoáy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng nặng. Hiện xã chưa thống kê được thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Một căn nhà của người dân xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, bị sập hoàn toàn do lốc xoáy. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo xã Ba Chúc đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục thiên tai. Đồng thời, huy động lực lượng công an, dân quân, biên phòng, Đại đội bộ binh 3, Trung đoàn 512… cùng người dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Phạm Minh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ba Chúc, cho biết lãnh đạo xã đang khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng khẩn hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã Ba Chúc đã hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại 1 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai. Trong sáng ngày 23/7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc đã vận động mạnh thường quân nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hiện địa phương đang lên phương án hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa và kiến nghị tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai./.

Chính quyền 2 cấp: Điều hành linh hoạt, ứng phó hiệu quả trước thiên tai Chính quyền địa phương 2 cấp tại Hưng Yên phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng, đảm bảo an toàn tốt nhất về người và tài sản, thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.