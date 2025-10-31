Anh đầu tư hơn 72 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển trong dài hạn

Thế giới

Theo ước tính của Chính phủ Anh, cứ 1 bảng Anh đầu tư công vào R&D sẽ tạo ra 8 bảng Anh nhờ các lợi ích kinh tế sâu rộng, đồng thời thu hút thêm 2 bảng Anh đầu tư từ khu vực tư nhân.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Defence Industry Europe)
Ngày 30/10, Chính phủ Anh đã công bố khoản đầu tư dài hạn kỷ lục 55 tỷ bảng Anh (72,29 tỷ USD) cho nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm đẩy nhanh những đột phá trong các lĩnh vực từ chăm sóc sức khỏe đến năng lượng sạch.

Thông báo nêu rõ khoản đầu tư này khẳng định sự hỗ trợ chưa từng có của Chính phủ Anh dành cho các cơ quan và viện nghiên cứu quốc gia cho đến hết giai đoạn 2029-2030.

Đây là một phần của gói đầu tư công lớn hơn vào R&D trị giá 86 tỷ bảng Anh do Bộ trưởng Tài chính nước này công bố.

Các đơn vị mới tiếp nhận khoản đầu tư trên bao gồm Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Anh (UKRI), Cơ quan Nghiên cứu và Phát minh tiên tiến (ARIA) của Chính phủ Anh, Cơ quan Khí tượng quốc gia, các viện hàn lâm quốc gia, Hệ thống Đo lường quốc gia và Viện An ninh trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ước tính của Chính phủ Anh, cứ 1 bảng Anh đầu tư công vào R&D sẽ tạo ra 8 bảng Anh nhờ các lợi ích kinh tế sâu rộng, đồng thời thu hút thêm 2 bảng Anh đầu tư từ khu vực tư nhân./.

