Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên

Thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh trên nhiều khu vực ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên.

Sáng 25/9, sau khi đi vào vùng biển Quảng Ninh bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2m; Quảng Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6; Móng Cái (Quảng Ninh), Phù Liễn (Hải Phòng), Văn Lý (Ninh Bình) và Vũ Ninh (Hưng Yên) có gió giật cấp 6.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo, đến 22 giờ ngày 25/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Đông Bắc Bộ với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. khu vực chịu ảnh hưởng là trên đất liền khu vực Đông Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m; biển động mạnh.

Tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.Từ chiều 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày 25/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc./.

Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió giật cấp 9 Theo dự báo, hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21.5 độ Vĩ Bắc; 108.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông.