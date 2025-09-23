ASEAN-Trung Quốc tăng cường hợp tác chống tội phạm

Ngày 23/9, Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN-Trung Quốc lần thứ 15 do chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đăng cai tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc Ưng Dũng, Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cùng lãnh đạo các viện kiểm soát và công tố các nước thành viên ASEAN.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Trần Hải Quân tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Đấu tranh chống rửa tiền và tham nhũng, thu hồi tài sản trong kỷ nguyên công nghệ.”

Đây là diễn đàn thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo đứng đầu cơ quan kiểm sát và công tố các nước ASEAN và Trung Quốc cùng nhau gặp gỡ, trao đổi và hoạch định đường lối hợp tác nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mới nổi trong khu vực.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Trung Quốc Ưng Dũng cho biết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN đang phát triển ổn định và lòng tin chiến lược giữa hai bên tiếp tục được tăng cường.

Hội nghị là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, đồng thời giúp thúc đẩy hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững giữa hai bên.

Chủ đề của hội nghị năm nay phản ánh nhận thức chung của tất cả các bên tham dự về vấn đề rửa tiền, tham nhũng và chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.

Hội nghị cũng thể hiện mong muốn chung của các cơ quan công tố các nước về tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, đồng thời hợp tác chặt chẽ hơn trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực.

Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu cho rằng, trong thời đại công nghệ số, các khu vực cần hợp tác chặt chẽ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, xử lý tội phạm và kiến tạo một tương lai an toàn. Hội nghị là cơ hội để tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới.

Tại phiên toàn thể, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Trần Hải Quân đã trình bày tham luận chia sẻ thực tiễn của Việt Nam về đấu tranh chống rửa tiền, tham nhũng, thu hồi tài sản và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan kiểm sát, công tố các nước ASEAN và Trung Quốc.

Ông Trần Hải Quân nhấn mạnh sự cần thiết của việc hoàn thiện khung pháp lý về đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng, rửa tiền và thu hồi tài sản nói riêng; kịp thời hỗ trợ nhau thực hiện hiệu quả các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của mỗi nước để nâng cao năng lực chung cho đội ngũ kiểm sát viên/công tố viên; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ kiểm sát viên/công tố viên trong thực thi công vụ.

Kết thúc hội nghị, các Trưởng đoàn đại biểu của Trung Quốc và ASEAN ký Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm và tầm nhìn của cơ quan kiểm sát, công tố các nước trong đấu tranh có hiệu quả với tội phạm rửa tiền, tham nhũng và thu hồi tài sản do phạm tội mà có, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới./.

ASEAN, Trung Quốc đạt đồng thuận về nhiều vấn đề quan trọng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này và ASEAN đã nhất trí trình lãnh đạo hai bên phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0 vào tháng 10 tới.