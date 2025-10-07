Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang huy động gần 280 trạm bơm tiêu úng

Theo thống kê nhanh của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đến 17 giờ ngày 7/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang có gần 10.900 ha cây trồng bị ngập úng.

Các địa phương đang huy động 276 trạm/1.352 máy bơm để tiêu úng cùng nhiều hệ thống cống tự chảy.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ, tổng diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại, gãy đổ vào khoảng 10.476 ha. Địa phương có diện tích cây trồng bị ngập nhiều nhất là Cao Bằng, tiếp đến là Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, hiện còn khoảng 401 ha cây trồng bị ngập, trong đó có 247 ha lúa và 154 ha rau màu, chủ yếu tập trung tại tỉnh Thanh Hóa. Một số địa phương khác vẫn đang tiếp tục cập nhật số liệu.

Tại Bắc Bộ, các địa phương đang vận hành 259 trạm bơm với tổng cộng 1.301 máy. Khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa hiện đang vận hành 17 trạm bơm với 51 máy bơm để tiêu úng. Các địa phương khác trong khu vực chủ yếu đang vận hành các công trình tiêu thoát nước theo hình thức tự chảy.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cũng cho biết hiện nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang vận hành xả để đảm bảo an toàn cho công trình cũng như tiếp tục đón lũ khi mưa vẫn tiếp tục.

Cụ thể, hiện lượng nước trữ trong các hồ thủy lợi ở Bắc Bộ trung bình đạt khoảng từ 70-100% dung tích thiết kế. Hiện lượng nước trữ tại các hồ chứa do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp địa phương trong khu vực quản lý (3 hồ) đạt trung bình từ 91-103% so với dung tích thiết kế.

Trong số đó, hồ Cấm Sơn có mực nước hiện tại vượt ngưỡng mực nước trước lũ tháng 10/2025, là 66,16 m so với ngưỡng 65,5 m và đang vận hành xả cùng hồ Núi Cốc (Thái Nguyên).

Bên cạnh đó, các hồ lớn do địa phương trực tiếp quản lý đang vận hành xả có: hồ Yên Lập (Quảng Ninh), hồ Cánh Tạng (Phú Thọ).

Tại Bắc Trung Bộ, dung tích các hồ chứa ở mức trung bình, dung tích bình quân của các hồ đạt từ 77-99% dung tích thiết kế. Có 3 hồ quan trọng đặc biệt do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý thì có 2 hồ đang vận hành xả là Cửa Đạt (Thanh Hóa) và hồ Tả Trạch (Huế). Các hồ chứa lớn khác do địa phương quản lý cũng đang vận hành xả có: Vực Mấu (Nghệ An), Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), Đá Hàn (Hà Tĩnh).

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cho biết, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Lạng Sơn ngày 7/10, khu vực tràn xả lũ hồ chứa nước Đắp Đề xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn đang bị sạt lở đất đá xuống lòng tràn.

Đơn vị Quản lý khai thác đã huy động máy xúc để khơi thông dòng chảy qua tràn, đảm bảo thoát nước tạm thời. Hiện tại mực nước hồ cách đỉnh đập 0,7m. Tuy nhiên, thời tiết hiện tại đang mưa, mực nước hồ vẫn tiếp tục dâng, nguy cơ sạt lở xuống tràn còn tiếp diễn.

Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai sơ tán những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đồng thời, tổ chức duy trì lực lượng trực 24/24h tại công trình để theo dõi diễn biến mực nước và tình trạng sạt lở. Nếu tình hình mưa lớn tiếp diễn, mực nước hồ còn dâng cao và khu vực ngưỡng tràn tiếp tục sạt lở gây vùi lấp tràn không còn khả năng thoát nước, có khả năng sẽ phải tiến hành hạ thấp đập phụ để đảm bảo an toàn cho đập chính.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương, đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước và hiện trạng công trình, đặc biệt lưu ý tới các hồ chứa nước xung yếu, hồ chứa có cửa van, hạ du đông dân cư sinh sống khi có mưa trên lưu vực hồ chứa.

Đối với công trình đang thi công, phải có phương án thi công phù hợp, đảm bảo không để xảy ra sự cố, tuyệt đối không triển khai các hạng mục không đáp ứng tiến độ thi công vượt lũ.

Các địa phương, đơn vị thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo đúng quy trình vận hành được phê duyệt; các hồ chứa có cửa van xả lũ, thực hiện điều chỉnh mực nước hồ bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; đồng thời thực hiện tích nước hợp lý đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, các hồ chứa đầy nước để kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình./.

