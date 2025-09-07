Bão gây sóng lớn trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hồi 19 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Dự báo, đến 7 giờ ngày 8/9, bão trên vùng biển ven bờ phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 20km/h với sức gió cấp 10, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 8/9, bão trên trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 9/9, bão trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6.

Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 4-6 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh," Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Cùng với đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ 30 phút ngày 7/9 đến 0 giờ 30 phút ngày 8/9, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Chư Pưh, Chư Sê, Ia Ko, Ia Lâu, Ia Le, Ia Pia, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Tôr, Phú Túc (tỉnh Gia Lai); Ea Păl; Cư Pui, Cư Yang, Đắk Liêng, Ea Knuếc, Ea Ô, Hòa Phú, Yang Mao; Cư M’ta, Cư Prao, Cuôr Đăng, Đồng Xuân, Ea Kar, Ea Knốp, Ea Nuôl, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Krông Á, Krông Ana, Krông Nô, M’Drắk, P. Đông Hòa, P. Tân An, Quảng Phú, Tây Sơn, Xuân Phước (tỉnh Đắk Lắk); Tây Ninh Hòa; Bác Ái, Công Hải, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Khánh Vĩnh, Mỹ Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Ninh Sơn, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Vạn Thắng (tỉnh Khánh Hòa); Tây Ninh Hòa; Bác Ái, Công Hải, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Khánh Vĩnh, Mỹ Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Ninh Sơn, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Vạn Thắng (tỉnh Lâm Đồng).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 7/9, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to như: Chư Ngọc (Gia Lai) 50,2mm; Cà Lúi (Đắk Lắk) 34,4mm; Ninh Tây (Khánh Hòa) 77,4mm; Đa Quyn 49,4mm (Lâm Đồng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h Hồi 7 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.