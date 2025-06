Bão số 1: Huế sẽ điều tiết nước hồ thuỷ điện Hương Điền về hạ du từ chiều 12/6

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, do ảnh hưởng của bão số 1, những ngày qua trên địa bàn thành phố đã có mưa to đến rất to, để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du bắt đầu từ 15h30 ngày 12/6 sẽ vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và turbin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400-800m3/s.

Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền lúc 11h ngày 12/6 ở mức +57,09m, lưu lượng đến hồ 2.899m3/s, lưu lượng về hạ du 104m3/s.

Hiện mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc đang ở mức báo động 2. Hiện nay các hồ thủy lợi, thuỷ điện của thành phố Huế đang vận hành đảm bảo an toàn.

Đợt mưa này đã bổ sung lượng nước 158 triệu m3 cho các hồ chứa, góp phần cung cấp nước cho vụ Hè Thu. Các hồ thủy lợi trên địa bàn tăng 21 triệu m3 nước, dung tích đạt 86% so với dung tích thiết kế.

Đêm 11/6 đến ngày 12/6, trên thành phố Huế ghi nhận mưa cường suất lớn, một số tuyến đường ở khu vực miền núi bị sạt lở, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, đặt biển báo.

Dự báo từ ngày 12-13/6, thành phố Huế có mưa to, mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Phong Điền; sạt lở bờ biển.

Để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lớn; rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh đánh bắt, nuôi thủy sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt; kiểm tra khắc phục tình trạng ngập úng đô thị.

Các địa phương tiếp tục, khẩn trương huy động vật tư, nhân lực phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước Một thành viên khai thác thuỷ lợi Huế triển khai chống úng bảo vệ diện tích gieo cấy vụ Hè Thu; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu…/.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 gây ngập 22.500ha lúa và hoa màu Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 12/6, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lớn đã làm ngập lụt 300 nhà ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; chìm 3 tàu, làm ngập 22.500ha lúa, hoa màu.