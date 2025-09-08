Bão số 7 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 11

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, 20-25 km/giờ.

"Trong sáng nay, bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới," Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh," ông Mai Văn Khiêm lưu ý./.

