Bão TRAMI tiến gần Biển Đông, có khả năng trở thành bão số 6 năm 2024

Đường đi của bão TRAMI chiều 22/10/2024. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận định về bão TRAMI, chiều 22/10, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết hiện áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của Philippines đã mạnh lên thành bão (tên quốc tế là TRAMI).

Đây là cơn bão hoạt động trên biển Tây Bắc Thái Bình Dương và đang có xu hướng di chuyển lệch về phía Tây Bắc.

Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 22/10, bão ở vùng biển phía Đông của miền Trung Philippines và dự kiến khoảng ngày 24/10, khả năng bão sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành bão số 6 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2024.

"Sau khi bão vào Biển Đông, khả năng bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây với cường độ mạnh thêm. Khi bão vượt qua khu vực Hoàng Sa, khả năng bão đạt cấp 12, giật cấp 15 và hướng về bờ biển khu vực Trung Bộ," ông Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Nhận định xa hơn, ông Vũ Anh Tuấn cho rằng từ ngày 26-28/10, trên khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão này.

Diễn biến bão cuối mùa thường rất phức tạp và hay thay đổi. Do vậy, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất về bão TRAMI trên trang web của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Đến 13 giờ ngày 23/10, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines); sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Đến 13 giờ ngày 25/10, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15km/giờ; đi vào Biển Đông, cách Hoàng Sa 550km về phía Đông Đông Bắc; sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ tiếp tục mạnh thêm.

(Nguồn: nchmf)

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7; từ sáng 24/10 tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, chiều tối 22/10, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mát; từ đêm 23/10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C; Thanh Hóa-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m; từ đêm 22/10, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-3,5m.

Đêm 22/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối 22/10 đến sáng 23/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 22 ngày 23/10, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa), khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; từ chiều 23/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, đêm 23 ngày 24/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ sáng 24/10 vùng biển phía Đông tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Bắc đến Tây mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4,5m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Thời tiết các khu vực đêm 22 ngày 23/10, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Mưa dông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to; phía Nam đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

Từ Quảng Ninh đến Bình Thuận chủ động ứng phó với diễn biến bão TRAMI Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 24/10, bão TRAMI đi vào Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12; đến 13 giờ ngày 25/10, bão mạnh lên cấp 11, giật cấp 14.