Bắt đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy số lượng lớn tại Sơn La

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thông tin, vào hồi 14 giờ ngày 11/8, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cùng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Púng Bánh (Công an tỉnh) làm nhiệm vụ tại khu vực bản Tỉa, xã Púng Bánh (tỉnh Sơn La) đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi “Mua, bán trái phép chất ma túy.”

Đối tượng bị bắt là Tòng Văn Quí (sinh năm 1987; trú tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên). Vật chứng thu giữ gồm 10 bánh heroin; 1 xe môtô và một số vật chứng khác liên quan.

Đối tượng này đã có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc./.

Đồng Nai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 2 khẩu súng Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ.