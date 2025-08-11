Xã hội

Pháp luật

Bắt đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy số lượng lớn tại Sơn La

Lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 1 đối tượng có mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn.

Nguyễn Cường-Vì Hiện
Đối tượng Tòng Văn Quí cùng tang vật tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Tòng Văn Quí cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thông tin, vào hồi 14 giờ ngày 11/8, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cùng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Púng Bánh (Công an tỉnh) làm nhiệm vụ tại khu vực bản Tỉa, xã Púng Bánh (tỉnh Sơn La) đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi “Mua, bán trái phép chất ma túy.”

Đối tượng bị bắt là Tòng Văn Quí (sinh năm 1987; trú tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên). Vật chứng thu giữ gồm 10 bánh heroin; 1 xe môtô và một số vật chứng khác liên quan.

Đối tượng này đã có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ma túy #Mua bán trái phép ma túy #Bắt giữ đối tượng #Tội phạm Sơn La
Theo dõi VietnamPlus

Mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy

Tin liên quan

Hai bị cáo Đào Ngọc Lợi (trái) và Đào Ngọc Duy Anh (phải). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tù chung thân cho hai bác cháu rủ nhau mua bán ma túy

lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang các đối tượng Duy Anh và Lợi tại nhà xe Xuân Tùng khi đang nhận một kiện hàng chứa nhiều loại ma túy tổng hợp. Kiện hàng được xác định do một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) gửi từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục