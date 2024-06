Bầu cử Mỹ 2024: Tổng thống Biden và ông Trump có thêm chiến thắng

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã có thêm chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và Cộng hòa tại một số bang vào tối 4/6 theo giờ địa phương.

Ông Biden đã giành thắng lợi tại các bang Montana, New Mexico, South Dakota, New Jersey và Washington D.C.

Về phía đảng Cộng hòa, ông Trump giành chiến thắng ở bang Montana, New Mexico và New Jersey. Bang South Dakota hủy bầu cử sơ bộ tại bang này đối với đảng Cộng hòa do ông Trump không có đối thủ nào.

Ông Trump - ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa - vẫn có tên trong lá phiếu bầu cử sơ bộ tại một số bang ngay cả sau khi bồi thẩm đoàn của Tòa án Tối cao Manhattan hôm 30/5 vừa qua tuyên ông phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền “bịt miệng” ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016.

Hiến pháp Mỹ không có quy định cấm một công dân phạm tội hình sự tham gia bầu cử.

Trước đó, cả ông Biden và ông Trump đều giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày "Siêu Thứ Ba" diễn ra hồi đầu tháng Ba vừa qua./.

