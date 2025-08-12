Bí thư và Chủ tịch Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô

Ngày 12/8, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, dấu mốc đặc biệt quan trọng trong đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp sức chiến đấu cao; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng Thủ đô văn hiến-văn minh-hiện đại” và tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới," Đại hội đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Thành ủy Hà Nội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu tại Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tới dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 Bùi Thị Minh Hoài; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thường trực Thành ủy Hà Nội; nguyên lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố... cùng 177 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phát huy thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình địa bàn và nhiệm vụ đơn vị, giữ vững nguyên tắc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và các khâu đột phá đã đề ra.

Một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được Hội nghị Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng thành phố Hà Nội văn minh, giàu đẹp, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị phát huy kết quả, thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và lực lượng vũ trang Thủ đô cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm gồm: tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Quân đội, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết, chiến lược, đề án, luật về quân sự, quốc phòng; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị; tiếp tục rà soát, điều chỉnh lực lượng vũ trang Thủ đô tinh, gọn, mạnh; chăm lo xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Thủ đô trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục tham mưu với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; theo dõi sát, nắm chắc tình hình chủ động phối hợp, ứng phó kịp thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, ngoại giao diễn ra trên địa bàn; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, trước hết là chất lượng về chính trị; xây dựng lực lượng thường trực “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh rộng khắp," lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định một số chỉ tiêu chủ yếu như: tham mưu với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; 100% các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực xây dựng quyết tâm, kế hoạch chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, huấn luyện, diễn tập; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số; quân số khỏe đạt trên 98,5%; bảo đảm trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, 17 đồng chí còn lại công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô./.

