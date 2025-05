Bình Thuận: Biển Phan Thiết đông nghịt người dân và du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày cùng với thời tiết nắng nóng nên nhu cầu đi du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng ở tuyến biển tăng cao.

Ngay trong hai ngày nghỉ đầu tiên 30/4-1/5, lượng du khách đến thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) tăng cao. Các bãi biển trong trung tâm thành phố tập trung rất đông người dân và du khách đến tắm biển.

Từ chiều 30/4 và ngày 1/5, du khách từ khắp nơi tiếp tục đổ về thành phố biển Phan Thiết. Mặc dù nắng nóng nhưng du khách vẫn tham quan và tắm biển rất đông tại các bãi biển như Hòn Rơm, Mũi Né, Hàm Tiến, đá Ông Địa, Đồi Dương, Thương Chánh, Tiến Thành...

Hơn 16 giờ ngày 1/5, tại bãi tắm Đồi Dương tập trung đông nghịt du khách tắm biển. Các điểm ăn uống trên bãi tắm rất đông người dân ngồi thưởng thức nước uống, món ăn đặc sản địa phương.

Du khách đông nghịt tại bãi biển Đá Ông Địa, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng... tập trung rất nhiều xe ôtô, xe máy đậu kín hai bên đường, các con đường dẫn xuống phía các bãi tắm trở nên nhộn nhịp.

Theo các công ty lữ hành, nếu như những năm trước đây, các khách sạn chủ yếu tập trung đón khách đi theo đoàn thì năm nay khách lại tập trung vào các nhóm gia đình từ 4-5 người.

Với những thắng cảnh còn hoang sơ, yên tĩnh và giá phòng, dịch vụ ổn định, Khu du lịch Tiến Thành ngày càng được du khách trong và ngoài nước chọn làm địa chỉ tham quan, nghỉ dưỡng khi đến Phan Thiết. Các khu du lịch dã ngoại, du lịch cộng đồng thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, du lịch dã ngoại trong dịp lễ.

Để thu hút du khách, tại các khu du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí trong nhân dân và du khách như: các trò chơi thể thao trên biển như lướt ván diều, ván buồm, lướt sóng, các dịch vụ canô kéo dù, môtô nước...; tại Novaworld Phan Thiết diễn ra hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp và lễ hội âm nhạc; tại The Cliff Resort & Residences, thành phố Phan Thiết tổ chức Lễ hội thả diều - Hello Sunny...

Lễ hội thả diều - Hello Sunny tại The Cliff Resort & Residences, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, số lượng du khách đặt phòng tại các cơ sở lưu trú tập trung chủ yếu vào các ngày 30/4 đến ngày 3/5 đạt khoảng 70-95% công suất phòng, các ngày còn lại khoảng 30-40% công suất phòng; đa số là khách du lịch nội địa đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Nam Bộ, Bắc Bộ...

Dự kiến dịp lễ này, Bình Thuận đón khoảng 228.500 lượt khách (tham quan, lưu trú), tăng khoảng 4% so với năm 2024, doanh thu ước khoảng 450 tỷ đồng.

Nhằm bảo đảm tốt công tác phục vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các Ban quản lý khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả, chất lượng dịch vụ, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách... đảm bảo cho du khách đến Bình Thuận tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ này được an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt./.

