Bộ sách lịch sử đồ sộ phản ánh toàn diện tiến trình Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh

Sáng 2/10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố Bộ sách “Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.”

Bộ sách gồm 5 tập và 1 quyển giản lược do Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo biên soạn; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Năm 2012, Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Thường trực Thành ủy Thành phố biên soạn bộ sách “Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh” do Giáo sư-Tiến sỹ Võ Văn Sen làm Chủ nhiệm đề tài (sau bổ sung Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phan Xuân Biên làm đồng Chủ nhiệm).

Bộ sách được biên soạn, tổng hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu mới, hiện đại và cập nhật về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh; phản ánh nhận thức mới về lịch sử trên địa giới hiện nay của Thành phố với bề dày lịch sử (qua những phát hiện khảo cổ trên mảnh đất Sài Gòn xưa) kéo dài từ thời tiền sử, sơ sử đến cổ sử và đương đại.

Công trình hoàn thành gồm 6 tập: Tập 1: Vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ khởi nguồn đến thế kỷ XVI; Tập 2: Sài Gòn - Gia Định từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX; Tập 3: Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định từ năm 1859 đến năm 1945; Tập 4: Sài Gòn - Gia Định từ năm 1945 đến năm 1975; Tập 5: Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến năm 2015; Tập Giản lược: Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư-Tiến sỹ Võ Văn Sen, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố cho biết với phương pháp tiếp cận hiện đại, tư liệu phong phú, phản ánh kết quả và thành tựu mới nhất của khoa học lịch sử Việt Nam, “Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh” trình bày theo lối thông sử với văn phong chính luận kết hợp đặc tả lịch sử, phân tích và lý giải, có phụ lục minh họa.

Giáo sư - Tiến sỹ Võ Văn Sen, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (đồng Chủ nhiệm đề tài) phát biểu. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Công trình sử dụng nguồn tài liệu, thư tịch, văn kiện trong các cơ quan lưu trữ quốc gia của Đảng và Nhà nước, cơ quan lưu trữ, thư viện, tài liệu khảo cổ, bảo tàng, tham khảo nguồn tư liệu hồi ký, lịch sử địa phương của Thành phố.

Theo Giáo sư-Tiến sỹ Võ Văn Sen, mỗi tập có phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục về bản đồ, sơ đồ, hình ảnh và nhân vật.

Công trình hoàn thành với khối lượng hơn 4.500 trang gồm 27 chương lịch sử và 5 phần phụ lục. Công trình giải quyết nhiều nội dung khoa học quan trọng, nhiều vấn đề được đặt ra và làm sáng tỏ thêm.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đây là thành quả của hơn 80 nhà khoa học, cộng tác viên ngành khoa học lịch sử Thành phố và cả nước.

Ban Thường vụ Thành ủy hy vọng, Bộ sách sẽ là tài liệu quý phục vụ tìm hiểu học tập, nghiên cứu về Thành phố, góp phần hun đúc truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./.

