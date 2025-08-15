Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (29/8/1975-29/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi Thư chúc mừng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu và một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, ngày 29/11/1969 Bộ Chính trị quyết định: Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao đó được Đảng, nhà nước giao cho Quân đội mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (nay là Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đảm nhiệm.

Sau hai năm xây dựng, ngày 29/8/1975, công trình Lăng Bác được khánh thành. Đây cũng là ngày tổ chức lễ viếng Bác đầu tiên và từ đó trở thành Ngày truyền thống của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 56 năm giữ gìn thi hài Bác, 50 năm quản lý vận hành Công trình Lăng và đón tiếp đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua biết bao khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao cho.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử được duy tu, tôn tạo ngày càng khang trang, sạch đẹp; đón tiếp tận tình, chu đáo đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm sâu nặng, đời đời biết ơn công lao trời biển của Người đối với nhân dân, đất nước.

Từ ngày mở cửa Lăng đến nay, hơn 70 triệu lượt người đã được đón tiếp vào Lăng viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách nước ngoài của gần 200 nước và tổ chức quốc tế.

Đơn vị cũng đón tiếp, phục vụ hơn 3.500 buổi sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Lăng Bác. Đặc biệt, từ năm 2003 đến nay, đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương, các cơ quan ban, ngành của Trung ương và Hà Nội tổ chức đón tiếp được nhiều đoàn Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách của các tỉnh phía Nam, vùng sâu, vùng xa về viếng Bác.

Tại khu Di tích K9 Đá Chông, trong những năm vừa qua, đơn vị đã đón tiếp hàng trăm nghìn lượt người về tưởng niệm Bác và tham quan khu Di tích, góp phần vào công tác giáo dục tuyên truyền thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, sự trưởng thành, phát triển của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Bộ Tư lệnh tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác, bảo đảm thận trọng, chính xác, an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh việc làm tốt công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, Bộ Tư lệnh cần thường xuyên giữ vững mối quan hệ truyền thống với các nhà khoa học y tế Liên bang Nga; mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các nước, các nhà khoa học trong nước nhằm tiếp thu thành tựu khoa học tiên tiến, hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác, duy trì phát huy hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong công tác đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ nhân dân, khách trong và ngoài nước đến viếng Bác, báo công dâng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các sự kiện sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di tích K9...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng lẵng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tập trung tối đa trong công tác chuẩn bị và phục vụ chu đáo, an toàn các hoạt động lớn, đặc biệt là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

