Phát huy ý nghĩa chính trị-văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 7/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Đoàn 969 tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đoàn 969 đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương lãnh đạo, xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi hài Bác luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; quản lý chặt chẽ, vận hành, khai thác an toàn hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng...

Chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá, trong 5 năm qua, trước những khó khăn, thử thách, Đảng bộ Đoàn 969 đã quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, trưởng thành và kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thượng tướng Lê Quang Minh lưu ý, Đảng bộ Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để nhiệm kỳ tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã xác định như trong dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu.

Đảng bộ Đoàn 969 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, theo dõi thi hài, thông số nhiệt ẩm, chế độ chiếu sáng, chất lượng môi trường khu vực y tế, gắn với đề cao trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật của Công trình Lăng; nghiên cứu giải pháp nâng tầm việc thực hiện nghi lễ tại Lăng Bác, khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, Khu Di tích K9, để lại ấn tượng sâu sắc với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng, nhất là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối công trình Lăng và mọi hoạt động diễn ra tại các khu vực đơn vị đảm nhiệm, nhất là các hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới đây.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Đảng bộ Đoàn 969 tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, giá trị văn hóa của Công trình Lăng trong tình hình mới theo Đề án 4144 của Bộ Quốc phòng, qua đó làm lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là đơn vị đi đầu trong thực hiện đột phá phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, bảo đảm mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực sự tiêu biểu, mẫu mực về tư tưởng, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tinh thông về nghiệp vụ…

Ngoài ra, Đảng bộ Đoàn 969 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh tổ chức biên chế tinh, gọn, mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Quang Minh cũng đề nghị các đại biểu đề cao trách nhiệm, tiến hành bầu cử đúng thủ tục, nguyên tắc. Qua đó, sáng suốt lựa chọn và bầu những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII có chất lượng tốt, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa vững chắc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết; đề xuất một số giải pháp thiết thực, khả thi để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới./.

