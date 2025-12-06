Bóng đá SEA Games 33: Hai đội bóng nguy về nước trước ngày khai mạc

Môn bóng đá nam SEA Games 33 mới chỉ bước qua lượt trận đầu tiên song đã có hai đội bóng có nguy cơ bị loại trong ngày hôm nay (6/12).

U22 Lào và U22 Timor Leste là hai đội bóng đang đứng trước nguy cơ sớm phải chia tay khi mà Đại hội Thể thao Đông Nam Á chưa chính thức khởi tranh.

Đây đều là những đội tuyển đã để thua trong ngày ra quân môn bóng đá nam. U22 Lào để thua U22 Việt Nam 1-2, trong khi U22 Timor Leste thảm bại 1-6 trước chủ nhà Thái Lan.

U22 Lào không còn đường lui

U22 Lào đã nhập cuộc cuộc chơi không đến nỗi tệ. Các học trò của Huấn luyện viên Ha Hyeok Jun thậm chí còn tạo ra khó khăn cho U22 Việt Nam trong trận ra quân.

Tuy nhiên, mục tiêu giành 1 điểm trước U22 Việt Nam của U22 Lào đã không thành hiện thực khi họ để thua 1-2 bởi màn tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc.

Thất bại trước U22 Việt Nam khiến đội bóng xứ Triệu voi rơi vào tình cảnh khó khăn. Họ buộc phải thắng U22 Malaysia mới không phải sớm rời Thái Lan về nước trước khi SEA Games khởi tranh.

Còn để giành vé đi tiếp, U22 Lào không còn cách nào khác là phải thắng đậm và chờ đợi vận may đến với mình.

Đây thực sự là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với đoàn quân của ông Ha Hyeok Jun khi mà U22 Malaysia vẫn đang là ẩn số ở giải đấu năm nay.

U22 Malaysia chắc chắn hướng đến cuộc đọ sức với U22 Lào với 1 trận thắng, đồng thời phải thắng được cách biệt cao hơn so với U22 Việt Nam để giành lợi thế trước cuộc đối đầu "sinh tử" giữa 2 đội vào ngày 11/12.

Tuy nhiên, U22 Malaysia phần nào cũng đang gặp bất lợi. Họ có lẽ cũng đối diện với vấn đề về tâm lý sau cuộc khủng hoảng của nền bóng đá Malaysia do bê bối nhập tịch.

U22 Malaysia cũng không có lực lượng tốt nhất cho trận gặp U22 Lào do các câu lạc bộ không chịu nhả cầu thủ khi SEA Games 33 được tổ chức không ở dịp FIFA Days, đồng nghĩa với việc không có sự phục vụ của Fergus Tierney, Alif Izwan và Ubaidullah.

Alif Izwan và Ubaidullah có thể hội quân cùng đội tuyển sau khi trận gặp Lào, trong khi khả năng Fergus Tierney góp mặt ở kỳ SEA Games 33 vẫn còn bỏ ngỏ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nhân sự song huấn luyện viên Nafuzi Zain vẫn khẳng định U22 Malaysia đang rất quyết tâm giành chiến thắng bởi thất bại sẽ khiến hành trình phía trước trở nên rất khó khăn.

Tuy vậy, vị huấn luyện viên này vẫn thận trọng khi đánh giá cao U22 Lào. Ông nói: "U22 Lào tổ chức phòng ngự rất tốt và phản công nhanh. Đó là vũ khí chính của họ."

Theo lịch thi đấu, màn chạm trán giữa U22 Lào và U22 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay (6/12) trên sân Rajamangala (Bangkok).

U22 Timor Leste khó làm nên bất ngờ

U22 Timor Leste ra quân thất vọng với thảm bại nhưng là điều không quá bất ngờ khi mà đối thủ của họ là U22 Thái Lan thi đấu đẳng cấp hơn rất nhiều.

Ở trận đấu đó, U22 Timor Leste đã có hiệp 1 kiên cường và chỉ phải nhận bàn thua. Tuy nhiên, sang hiệp 2, họ lép vế hoàn toàn đối thủ để rồi nhận thất bại chung cuộc 1-6.

U22 Timor Leste (áo đỏ) nhiều khả năng sẽ sớm chia tay. (Nguồn: Changsuek)

Thất bại cách biệt đến 5 bàn khiến U22 Timor Leste không chỉ khó hy vọng làm nên bất ngờ mà còn đối mặt với việc phải dừng cuộc chơi ở thời điểm mà SEA Games 33 chưa khai mạc.

Với những gì đã thể hiện, U22 Timor Leste khó có thể làm nên bất ngờ trước U22 Singapore - đội bóng được xem là may mắn khi U22 Campuchia bất ngờ rút lui khỏi môn bóng đá nam.

U22 Singapore từ chỗ bị đánh giá thấp tại bảng C với sự góp mặt của Indonesia, Myanmar, Philippines, đã được chuyển sang bảng A và có cơ hội rõ hơn.

U22 Singapore có hy vọng để xóa dớp sau khi trải qua 5 kỳ SEA Games liên tiếp phải dừng bước ngay từ vòng đã dừng bước từ vòng bảng ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp.

Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, U22 Singapore trước hết cần phải đánh bại U22 Timor Leste, thậm chí phải thắng thật đậm để hy vọng cạnh tranh cho tấm vé bán kết.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội hoàn toàn nghiêng về phía Singapore, với chiến thắng trong cả hai lần gần nhất gặp nhau.

Trận đấu giữa U22 Singapore và U22 Timor Leste thuộc khuôn khổ bảng A, diễn ra vào lúc 19g hôm nay./.

