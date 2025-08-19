Ca sỹ Lê Việt Anh mượn sự tích Thánh Gióng kể về một dân tộc vươn mình

Ngày 19/8, ca sỹ Lê Việt Anh giới thiệu đến khán giả video ca nhạc (MV) “Gióng tự do” phối hợp cùng Nghệ sỹ Ưu tú Dương Thùy Anh (đàn nhị). Sản phẩm đánh dấu một thử nghiệm mới mẻ của nam ca sỹ, đưa khán giả đến sự hòa quyện độc đáo giữa âm nhạc dân gian đương đại và pop/rock.

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại tạo nên không gian âm nhạc vừa tinh tế, vừa mạnh mẽ. Trên nền nhạc đó, giọng hát Lê Việt Anh được xem là điểm nhấn, như một lời kể về câu chuyện Thánh Gióng năm xưa - từ cậu bé vươn mình thành anh hùng đánh đuổi giặc Ân, giành lại độc lập cho dân tộc.

Ca sỹ Lê Việt Anh chia sẻ tại buổi ra mắt. (Ảnh: Bình Quách/Vietnam+)

Tác giả ca khúc, Huy Trần Jack, chia sẻ: “Sau khi chứng kiến Lê Việt Anh thử sức nhiều hơn với mảng sân khấu, nhạc kịch, và đặc biệt là những tác phẩm gắn liền với văn hóa, tình yêu nước, và lịch sử, tôi đã nghĩ ngay đến một hướng đi hoàn toàn mới dành cho Việt Anh, đó là những ca khúc pop/rock hiện đại, trẻ trung, dễ đi vào lòng người nghe nhạc đại chúng, nhưng vẫn truyền tải một thông điệp sử ca hào hùng và mới lạ.”

Theo tác giả, Thánh Gióng gắn liền với lịch sử dựng và giữ nước của Việt Nam với rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Câu chuyện về Thánh Gióng thể hiện khát vọng tự do của người dân Việt Nam thời xưa, và khát vọng vươn lên đưa Việt Nam hoá rồng ở thời điểm hiện tại.

Lê Việt Anh cho biết anh rất tâm huyết với dự án lần này, bởi nó không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà còn thể hiện khát vọng của mỗi người dân Việt Nam khi đứng trước kỷ nguyên vươn mình, ai cũng mong muốn đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của đất nước. Vì thế, MV này không chỉ đơn giản kể lại chuyện xưa, mà còn là lời hiệu triệu, khơi lại lòng tự hào của lịch sử dân tộc, biết ơn những thế hệ cha ông từ ngàn năm trước, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới cùng bạn bè năm châu./.

Lê Việt Anh từng đoạt giải Nhì Sao Mai 2011, giải Ca sỹ xuất sắc tại Sao Mai Điểm hẹn 2012 và ghi dấu với nhiều bản ballad như “Tình nhân,” “Mây.” Năm 2019, anh ra mắt album “Nụ cười mắt lá” với những ca khúc viết về mẹ, quê hương, đất nước, song ca cùng Đặng Tuấn Phương, đồng thời tổ chức liveshow “Ước nguyện phù sa” đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát. Tháng 4/2024, Lê Việt Anh tiếp tục tạo bất ngờ với album “Khung trời khác” gồm 7 sáng tác của nhạc sỹ Đỗ Bảo. Bên cạnh ca hát, nam ca sỹ còn gặt hái thành công ở sân khấu nhạc kịch với vai chính trong “Sóng” của Nhà hát Tuổi trẻ và vai Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hà Nội trong vở “Lửa từ đất.”