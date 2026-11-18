Một mảnh xương vịt dài khoảng 3 cm, có hai đầu sắc nhọn cắm vào niêm mạc thực quản khiến một phụ nữ 60 tuổi bị đau, nuốt vướng kéo dài. Sau một ngày tự tìm cách xử lý tại nhà không thành công, người bệnh phải đến bệnh viện và được các bác sỹ nội soi gắp dị vật an toàn.

Trường hợp này tiếp tục cảnh báo nguy cơ biến chứng nghiêm trọng từ thói quen tự xử lý khi bị hóc xương.

Từ hóc xương đến nguy cơ thủng thực quản

Ngày 18/11, Khoa Tiêu hóa, Gan mật và Nội soi can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) cho biết vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp bệnh nhân nữ K.T.H.V. (60 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) bị hóc xương vịt trong thực quản.

Theo bệnh sử, khoảng một ngày trước khi nhập viện, trong bữa ăn có món thịt vịt, người bệnh không may nuốt phải một mảnh xương lớn. Sau đó, bà V. tự dùng tay móc họng để lấy dị vật nhưng không thành công. Cảm giác vướng mắc, đau rát ngày càng tăng khiến người bệnh phải đến bệnh viện thăm khám.

Tại bệnh viện, kết quả nội soi tai mũi họng không phát hiện dị vật ở vùng hầu họng. Nghi ngờ dị vật đã đi xuống sâu hơn, các bác sỹ chỉ định nội soi thực quản-dạ dày.

Qua kiểm tra, êkíp phát hiện mảnh xương vịt kích thước khoảng 1,5 x 3 cm, có hai đầu sắc nhọn cắm trực tiếp vào niêm mạc thực quản, ngay sát cơ thắt thực quản trên, gây loét.

Sau hội chẩn với Khoa Gây mê hồi sức, êkíp Khoa Tiêu hóa, Gan mật và Nội soi can thiệp tiến hành nội soi gây mê, chỉ khoảng 30 phút sau khi tiếp nhận người bệnh.

Bằng kìm chuyên dụng kết hợp các dụng cụ bảo vệ niêm mạc, các bác sỹ lần lượt gỡ hai đầu xương và lấy trọn dị vật ra ngoài, hạn chế nguy cơ gây thêm tổn thương, thủng thực quản.

Sau can thiệp, sức khỏe người bệnh ổn định, hết cảm giác đau vướng, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Theo Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phương, Khoa Tiêu hóa, Gan mật và Nội soi can thiệp, khó khăn lớn nhất trong quá trình xử trí là dị vật nằm ngay sát cơ thắt thực quản trên-vị trí giải phẫu hẹp, cơ thắt thường xuyên đóng mở, gây trở ngại cho việc tiếp cận và thao tác lấy dị vật.

Qua hình ảnh nội soi, hai đầu xương đều đã cắm vào niêm mạc thực quản và gây loét, nhưng may mắn chưa ăn sâu xuyên thành. N

hận thấy một đầu xương còn khả năng di động, êkíp sử dụng kìm chuyên dụng cùng các dụng cụ hỗ trợ để lựa chiều, gắp dị vật ra ngoài mà không gây thêm vết rách hoặc tổn thương thứ phát.

Không dùng mẹo dân gian để đẩy dị vật

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phương cảnh báo, xương vịt mắc trong thực quản thuộc nhóm dị vật sắc nhọn, có nguy cơ gây tổn thương cao. Nếu không được lấy ra kịp thời, các cạnh sắc của xương có thể tiếp tục cắm sâu vào thành thực quản, khiến vết loét tiến triển thành thủng thực quản.

Khi đó, người bệnh có nguy cơ đối mặt với áp xe trung thất và các biến chứng nhiễm trùng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đối với những trường hợp đến viện muộn, việc đánh giá tổn thương và lựa chọn phương pháp xử trí cần thận trọng hơn. Nếu nghi ngờ dị vật đã gây loét sâu hoặc thủng thực quản, lấy dị vật qua nội soi thông thường có thể không còn an toàn.

Bác sỹ có thể chỉ định chụp cắt lớp vi tính lồng ngực để xác định mức độ tổn thương, tình trạng thủng thực quản và các biến chứng đi kèm; đồng thời hội chẩn với chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa hoặc Ngoại Lồng ngực để xem xét phương án phẫu thuật.

Từ thực tế điều trị, bác sỹ Nguyễn Thị Phương cho biết, thói quen ăn nhanh, ăn vội, vừa ăn vừa nói chuyện hoặc cười đùa là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là xương gia cầm và xương cá. Vì vậy, người dân cần hình thành thói quen ăn chậm, nhai kỹ, tập trung khi ăn uống, nhất là đối với người cao tuổi.

Đáng chú ý, khi bị hóc dị vật, người dân không nên tự xử lý tại nhà bằng cách dùng tay móc họng, nuốt miếng cơm to, ăn bánh mì hoặc các miếng thức ăn lớn với mục đích đẩy dị vật xuống. Các mẹo dân gian truyền miệng cũng không nên áp dụng.

Theo bác sỹ, những cách làm này không bảo đảm lấy được dị vật, trái lại có thể tạo áp lực khiến dị vật sắc nhọn cắm sâu hơn, gây rách hoặc thủng thực quản, đồng thời làm chậm trễ thời gian điều trị.

Bác sỹ khuyến cáo người bị hóc dị vật cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 2 giờ đầu kể từ khi phát hiện mắc dị vật. Việc thăm khám và can thiệp sớm giúp bác sỹ có thêm điều kiện lấy dị vật qua nội soi an toàn, hạn chế tổn thương và biến chứng.

Ngược lại, nếu trì hoãn đến khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, đau tức ngực hoặc biến chứng áp xe trung thất, quá trình điều trị có thể trở nên phức tạp, người bệnh có thể phải trải qua phẫu thuật ngoại khoa, kéo theo thời gian và chi phí điều trị tăng lên.

Trường hợp bệnh nhân 60 tuổi được xử trí thành công là lời cảnh báo về những rủi ro từ việc chủ quan, tự tìm cách chữa hóc xương tại nhà.

Khi mắc dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là dị vật sắc nhọn, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí phù hợp, tránh những hậu quả đáng tiếc./.

Đồng Nai: Cấp cứu thành công bé trai 11 tuổi bị hóc kèn đồ chơi Kết quả chụp X-quang, CT, xét nghiệm cho thấy dị vật có kích thước lớn nằm trong lòng phế quản bên phải, gần bít kín đường thở của trẻ và được chỉ định nội soi phế quản lấy dị vật cấp cứu.