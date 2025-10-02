Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh khắc phục hậu quả sau mưa lũ, thi công trở lại

Ngoài việc đã tìm thấy cả 3 nạn nhân bị lũ quét cuốn trôi tại công trường Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Ban điều hành dự án đang triển khai dọn dẹp, khắc phục thiệt hại hậu quả, đồng thời đã ổn định công trường và tổ chức thi công trở lại.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, sau ba ngày tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn, vào lúc 9h sáng nay (2/10), các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của nạn nhân cuối cùng. Trước đó, thi thể của 2 người mất tích đã được tìm thấy vào ngày 1/10. Hiện, Ban điều hành Tập đoàn và Ban điều hành dự án đang tiến hành các thủ tục để đưa nạn nhân cuối cùng về quê nhà an táng.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả lên hiện trường ngay trong đêm để cùng chia sẻ với các gia đình, phối hợp với chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, lực lượng Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn khẩn trương huy động nguồn lực, phương tiện, thiết bị liên lạc, flycam, để xác định các vị trí tiếp cận, triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

“Việc 3 cán bộ, nhân viên của dự án mất tích là thiệt hại vô cùng to lớn đối với Tập đoàn Đèo Cả mà không gì có thể bù đắp được,” ông Huy chia sẻ.

Ba ngày kể từ khi xảy ra trận lũ quét, hiện tại, các đơn vị trên toàn dự án đang thống kê toàn bộ thiệt hại, ổn định khu vực làm việc, động viên tinh thần người lao động.

Liên quan tới hoạt động thi công, một số hạng mục ở vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở cao tiếp tục được tạm dừng để phòng ngừa sự cố, đảm bảo an toàn cho người lao động, đồng thời máy móc thiết bị cũng được di dời đến khu vực cao, an toàn.

Hiện, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu đang lập kế hoạch khắc phục hậu quả theo từng mũi thi công như tái lập đường công vụ, bổ sung khả năng thoát nước, gia cố taluy, bố trí cầu tạm, đập tràn, tiếp tục điều chỉnh biện pháp thi công để ngay khi thời tiết cho phép sẽ thi công bù tiến độ.

Chỉ ra thách thức tại dự án này, ông Huy nhìn nhận tiến độ dự án đang rất gấp gáp để có thể hoàn thành mục tiêu thông tuyến trong năm 2025 theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ (tiến độ hoàn thành ban đầu theo hợp đồng dự án là 31/12/2026). Với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, bên cạnh khắc phục hậu quả của mưa lũ, Tập đoàn Đèo Cả đang chủ động áp dụng linh hoạt nhiều phương án thi công.

“Lo lắng lớn nhất của doanh nghiệp lúc này là điều kiện thi công bất lợi tại khu vực Cao Bằng và Lạng Sơn trong thời gian qua do thiên tai,” vị Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nói.

Các đợt mưa lớn kéo dài suốt gần 3 tháng qua đã tác động tiêu cực đến công trường dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các đợt mưa lớn kéo dài suốt gần 3 tháng qua đã tác động tiêu cực đến công trường dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. Trước đó, vào cuối tháng 6/2025, mưa lũ diện rộng tại Lạng Sơn và Cao Bằng cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hạng mục đang thi công tại dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh. Nhiều công trình phụ trợ như đường công vụ, cầu tạm bị sạt lở, cuốn trôi, công trường bị cô lập, chia cắt làm gián đoạn việc vận chuyển vật liệu để thi công trên tuyến.

Vượt qua thách thức về thiên tai và địa chất tại khu vực miền núi Đông Bắc, các đơn vị thi công vẫn nỗ lực bám trụ trên công trường, tăng cường nhân lực và máy móc, chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai, điều chỉnh linh hoạt trình tự thi công và đảm bảo chất lượng nhằm giữ vững mục tiêu rút ngắn tiến độ, thông tuyến trong năm 2025./.

Khoảng 19h30 ngày 29/9, do ảnh hưởng của mưa lũ sau cơn bão số 10, đã xảy ra lũ quét lớn tại khu vực Ban điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh (xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng) khiến khu nhà công vụ nhanh chóng bị chìm trong dòng nước siết. Khi phát hiện có lũ, Ban điều hành dự án đã khẩn trương di dời người lao động tới nơi trú ẩn an toàn và điểm danh khẩn cấp và phát hiện 3 cán bộ, nhân viên mất tích. Danh tính 3 cán bộ, nhân viên của dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh mất tích hôm 29/9 được xác định gồm: chị Đ.T.H. (1989, Ý Yên, Ninh Bình), anh N.VT. (2002, Ba Vì, Hà Nội), và anh L.L.A.T. (2003, Na Rì, Thái Nguyên).

