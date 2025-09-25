Chanel nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nga

Chanel đã nộp đơn lên Cơ quan về quyền sở hữu trí tuệ Rospatent để đăng ký nhãn hiệu Chanel Comete tại Nga, theo RIA Novosti.

Đơn đăng ký đã được nộp vào đầu tháng 9/2025, với tên người nộp đơn là công ty Chanel Sarl. Công ty dự định sản xuất và bán nước hoa tại Nga dưới nhãn hiệu này.

Nhà mốt Pháp Chanel đã nộp đơn đăng ký ba thương hiệu: Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy và Chanel Comete. Các đơn đăng ký đã được nhận từ Thụy Sĩ vào ngày 5, 11 và 19 tháng 9/2025.

Cả ba nhãn hiệu đều được đăng ký theo cùng một nhóm của Phân loại Hàng hóa và Dịch vụ Quốc tế (ICGS), bao gồm nước hoa và nước hoa eau de toilette, theo TASS đưa tin từ nguồn chính thức.

Các hãng thời trang hàng đầu của Pháp và thế giới như Louis Vuitton, Hermès và Chanel đã đóng các cửa hàng của họ tại Nga từ tháng 3/2022 do xung đột ở Ukraine.

Việc đăng ký các nhãn hiệu này cho phép thương hiệu bảo vệ quyền sử dụng tên của mình tại thị trường Nga. Chanel tiếp tục tăng cường bảo vệ pháp lý cho các sản phẩm trước tình hình kinh tế quốc tế đang thay đổi.

Trước đó, các công ty nước ngoài như Cond Nast (tạp chí Vogue, Glamour và Tatler), Mercedes, Zara, Uniqlo, KIA, Hyundai và Louis Vuitton cũng đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nga.

Động thái này nhằm duy trì sự bảo vệ pháp lý cho các thương hiệu tại thị trường Nga, song không đồng nghĩa với việc các công ty quay trở lại, nhưng cho phép họ giữ lại quyền sử dụng tên của mình nếu họ tiếp tục hoạt động./.

Chanel, Dior, Gucci đồng loạt "thay tướng" sau khi mất 50 triệu khách hàng Sau khi mất 50 triệu khách hàng trong năm 2024, ngành thời trang xa xỉ toàn cầu trị giá 400 tỷ USD đang chứng kiến làn sóng thay giám đốc sáng tạo quy mô lớn nhằm tìm lại sức hút.