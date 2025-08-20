“Chạy đua với tử thần,” cứu sống bệnh nhân đặc biệt nguy kịch do đa chấn thương

Ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị đã cấp cứu thành công một ca bệnh đa chấn thương đặc biệt nguy kịch do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ lách, mất máu cấp, nếu chậm trễ ít phút thì nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, tối 19/8, bà V.T.H (57 tuổi, quê xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương với biểu hiện đau dữ dội vùng ngực và ổ bụng, huyết áp tụt nhanh, nguy cơ tử vong cận kề.

Kết quả siêu âm của bệnh viện cho thấy lách vỡ, máu tràn ổ bụng, gãy nhiều xương sườn trái và xương đòn trái.

Nhận định đây là ca bệnh “chạy đua với tử thần,” dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Kiến Xương, bác sỹ chuyên khoa II Vũ Xuân Thủy, êkíp phẫu thuật đã khẩn trương mở ổ bụng, cắt toàn bộ lách, cầm máu khẩn cấp.

Trong suốt quá trình phẫu thuật kéo dài 3 giờ (từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút), các bác sỹ đã hút ra tới 3.500ml máu trong ổ bụng, đồng thời truyền gần 2.000ml khối hồng cầu và 1.500ml huyết tương để duy trì sự sống cho bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc tại Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Bệnh viện cho biết ca mổ thành công không chỉ nhờ kỹ thuật ngoại khoa chuẩn xác, mà còn bởi sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương của đội ngũ y, bác sỹ.

Việc này tiếp tục khẳng định vai trò tuyến đầu quan trọng của các bệnh viện địa phương trong cấp cứu chấn thương nặng, bởi trong tình huống khẩn cấp, sự nhanh chóng và chính xác từ đội ngũ y tế quyết định trực tiếp đến sự sống còn của bệnh nhân./.

