Cao đẳng Du lịch Hà Nội: Chi trả đầy đủ chế độ bồi dưỡng cho sinh viên tham gia A80

Trước những phản ánh của một số sinh viên và thông tin lan truyền trên báo chí, mạng xã hội liên quan đến việc chi trả chế độ bồi dưỡng cho lực lượng tham gia Khối xếp hình nghệ thuật trong sự kiện A80, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã chính thức giải đáp và làm rõ các nội dung liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám hiệu nhà trường đã họp rà soát toàn bộ quy trình triển khai chế độ bồi dưỡng đối với sinh viên tham gia sự kiện.

Kết quả cho thấy không phát hiện sai phạm trong quá trình thực hiện các quy định hiện hành. Nhà trường khẳng định việc chi trả được tiến hành đúng quy trình, đầy đủ hồ sơ và theo đúng các mức chi do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tổ chức đối thoại công khai với sinh viên để giải đáp toàn bộ thắc mắc liên quan đến việc chi trả chế độ bồi dưỡng phục vụ chương trình A80.

Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp trao đổi, giải thích cụ thể từng nội dung sinh viên quan tâm, đồng thời cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu chứng minh việc thực hiện chi trả theo đúng tinh thần công khai, minh bạch, đặt quyền lợi sinh viên lên hàng đầu.

Theo Quyết định số 3592/QĐ-BVHTTDL ngày 9/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ huy động, tổ chức lực lượng tham gia Khối xếp hình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, sinh viên tham gia 17 buổi luyện tập sẽ được nhận 60.000 đồng mỗi buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt được chi trả 180.000 đồng mỗi buổi; 2 buổi chính thức (tối 1/9 và sáng 2/9) được chi trả 200.000 đồng mỗi buổi. Tổng mức bồi dưỡng cho một sinh viên là 1,96 triệu đồng.

Trong thời gian luyện tập, Nhà trường đã ứng trước tiền ăn cho sinh viên trong 11 ngày với mức 40.000 đồng một ngày, bao gồm một bữa chính và một bữa phụ. Tổng tiền ăn ứng trước là 440.000 đồng mỗi sinh viên, được khấu trừ trực tiếp vào khoản bồi dưỡng theo đúng quy định. Như vậy, số tiền thực nhận của mỗi sinh viên sau khấu trừ là 1,52 triệu đồng.

Công tác chi trả được thực hiện theo hai đợt. Đợt đầu, sinh viên nhận khoản thanh toán cho các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn với tổng số tiền 940.000 đồng. Khoản còn lại 580.000 đồng được chi trả vào đợt hai, kèm theo Giấy chứng nhận tham gia A80 trong lễ vinh danh dự kiến diễn ra vào ngày 5/12.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho biết sự kiện A80 là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao của sinh viên.

Nhà trường ghi nhận sự nỗ lực, nhiệt huyết, tinh thần cống hiến của sinh viên trong toàn bộ quá trình tham gia. Đồng thời, Nhà trường tái khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ các quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của sinh viên; nếu phát hiện sai phạm trong quá trình triển khai, Nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

