Chính trị

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quang Huy

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị để xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lê Quang Huy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ông Lê Quang Huy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 6/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị để xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ Tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 22/9/2025 của ông Lê Quang Huy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1854/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 6/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Trung ương đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV được nghỉ công tác từ ngày 1/10/2025 theo nguyện vọng cá nhân./.

#Ủy ban Thường vụ Quốc hội #Quốc hội khóa XV #Lê Quang Huy
Theo dõi VietnamPlus

Quốc hội khóa XV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIV

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự theo quy định.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Iran tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Phấn đấu hoàn thành nâng cao các chỉ tiêu năm 2025

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh là: Đẩy mạnh giải ngân, đẩy mạnh triển khai các nghị quyết chiến lược và đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.