Chủ tịch nước: Cao Bằng cần thống nhất, đồng lòng, hành động quyết liệt

24/02/2023 14:52

Các lực lượng chức năng của tỉnh cần tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa, linh hoạt, chủ động xử lý các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.