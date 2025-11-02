Chủ tịch nước Lương Cường: Chăm lo cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, chăm lo cộng đồng và thúc đẩy hiệu quả quan hệ hợp tác song phương.

Chiều 1/11 theo giờ địa phương, tại Busan, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và hoạt động song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc.

Tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã báo cáo với Chủ tịch nước Lương Cường về tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc, kết quả hoạt động của các cơ quan đại diện và công tác đối với cộng đồng người Việt tại địa bàn.

Hiện nay, có khoảng 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó riêng khu vực Đông Nam Hàn Quốc có hơn 87.000 người.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào, đồng thời thông tin về các chính sách mới liên quan đến quốc tịch, căn cước, nhà ở, khoa học- công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, chăm lo cộng đồng và thúc đẩy hiệu quả quan hệ hợp tác song phương./.