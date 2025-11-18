Chủ tịch nước: Tinh thần đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn

Sáng 18/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thôn Bảo An, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng nhân dịp 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), cũng là Ngày Đại đoàn kết toàn dân năm 2025.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Đà Nẵng và đông đảo nhân dân thôn Bảo An.

Báo cáo tại ngày hội, Trưởng Ban nhân dân thôn Bảo An Trần Công Hòa cho biết, thôn có 625 hộ với 2.600 nhân khẩu với 14 tổ đoàn kết.

Là thôn thuần nông, phát triển nông nghiệp là chủ yếu, những năm qua, được sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, chỉ đạo trực tiếp từ cấp ủy, phối hợp của Ban nhân dân thôn và các chi hội đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân nên phong trào của địa phương nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đạt được nhiều kết quả, góp phần cùng với xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mọi người, mọi nhà đều tích cực thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, thực hiện tốt quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động hằng năm; nhà nhà thi đua xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ thi đua xây dựng tộc họ văn hóa, tổ đoàn kết thi đua tổ xuất sắc, chất lượng gia đình văn hóa ngày một tăng lên.

Năm 2025, có 595/625 gia đình được công nhận gia đình văn hóa; thôn Bảo An đạt danh hiệu thôn văn hóa 11 năm liền; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 72 triệu đồng/người/năm.

Tại ngày hội, đại diện các hộ dân đã tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị về việc thực hiện chính sách pháp luật, thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng gia đình văn hóa, phát triển kinh tế, tập hợp, đoàn kết nhân dân trong thôn…

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ, thời gian qua, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước phải đối mặt với thiên tai, bão lũ bất thường, rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề cả về người, tài sản, mùa màng, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, học tập và sinh kế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân thành phố Đà Nẵng và các vùng, địa phương trên cả nước đã và đang phải gánh chịu; gửi lời tri ân sâu sắc lực lượng tuyến đầu, quân đội, công an, cán bộ thôn, xã, các cấp, ngành và nhân dân cả nước đã nhường cơm, sẻ áo, không quản nguy hiểm để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ lụt, bị ngập nước xã Gò Nổi. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước khẳng định đoàn kết là truyền thống văn hóa, lịch sử, được hun đúc qua hàng ngàn năm, luôn là cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh.

Giá trị thiêng liêng, truyền thống quý báu đó đã tạo nên nét đẹp văn hóa rất đặc trưng của con người Việt Nam. Phát huy truyền thống đoàn kết của ông cha ta “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, Bác Hồ kính yêu đã khẳng định và căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.”

Chủ tịch nước chỉ rõ, từ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường mà toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước - thu non sông về một mối và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 40 năm đổi mới, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh theo suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có đóng góp rất quan trọng của quân và dân thành phố Đà Nẵng cũng như nhân dân 17 thôn của xã Gò Nổi.

Trong giai đoạn phát triển mới, cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển, xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc và trường tồn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhằm phát huy truyền thống và những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã Gò Nổi cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực phát triển; xây dựng chính quyền cơ sở thật sự tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Xã cần không ngừng quan tâm chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Xã cũng cần nâng cao hơn nữa mức sống, thu nhập của người dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công, người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau; chủ động có giải pháp thích ứng và xây dựng cộng đồng an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đã và đang làm tất cả mọi việc để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ sớm ổn định cuộc sống; đồng thời chỉ đạo Chính phủ, các cấp, ngành xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với thiên tai, bão lũ, ưu tiên ngân sách nâng cấp đê điều, chống ngập ở đô thị, sạt lở ở vùng núi, khuyến khích làm nhà nổi, nhà trên sàn bêtông ở vùng trũng, bị ngập úng và triều cường...

Với truyền thống kiên cường, nhân ái, tinh thần đoàn kết được hun đúc, giữ gìn, lưu truyền rất nhiều thế hệ của người dân Bảo An và 16 thôn của xã Gò Nổi, cùng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp, Chủ tịch nước tin tưởng các thôn của xã Gò Nổi sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn xóm văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Trong không khí Ngày Đại đoàn kết toàn dân năm 2025 và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước chia sẻ sự xúc động, nhớ lại hình ảnh cách đây 65 năm (tháng 9/1960), trong Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III tại Công viên Bách Thảo, Bác Hồ được mời lên bục, chỉ huy dàn nhạc và bắt nhịp cho quần chúng cùng hát vang bài ca “Kết đoàn.”

Chủ tịch nước Lương Cường với nhân dân vùng lũ lụt, bị ngập nước xã Gò Nổi. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Và trong quá trình công tác, Chủ tịch nước cùng đồng đội mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ khó khăn, có thể phải hy sinh, đều cùng nhau nắm tay nhau hát bài ca “Kết đoàn.”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí cả nước lời chúc sức khỏe, bình an, ấm no, hạnh phúc; chúc tình đoàn kết của thôn Bảo An và 16 thôn của xã Gò Nổi ngày càng bền chặt, ấm áp, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng thành công xã trở thành xã nông thôn mới, hiện đại vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã xác định.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng kinh phí 20 tỷ đồng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, góp phần giúp thành phố khắc phục kịp thời các thiệt hại do thiên tai gây ra; tặng quà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Gò Nổi và 17 thôn của xã, tặng quà cho Ngày hội thôn Bảo An, 10 gia đình chính sách tiêu biểu.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà chính quyền, nhân dân xã Gò Nổi có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai…

Bảo An từng được mệnh danh là “Ngôi làng khoa bảng” bậc nhất vùng Trung Nam Bộ. Xã Gò Nổi nằm phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng, vùng đất ven sông Thu Bồn, cái nôi văn hóa Xứ Quảng với truyền thống văn hóa đặc sắc, cách mạng và anh hùng.

Sau sáp nhập (từ 3 xã Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang), xã Gò Nổi hiện có 17 thôn trực thuộc.

Trong thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, thôn Bảo An và 16 thôn trong xã vẫn giữ được nhịp phát triển ổn định, nhiều mặt rất đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của xã Gò Nổi.

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung tay vì người nghèo,” “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai tích cực, góp phần xây dựng xã Gò Nổi yên bình, ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp./.

