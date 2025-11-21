Chủ tịch Thượng viện Quốc hội CH Séc thăm Khu khảo cổ dưới lòng đất nhà Quốc hội

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội CH Séc viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
Chiều 21/11/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 21/11/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm Khu khảo cổ dưới lòng đất nhà Quốc hội.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng cho biết Việt Nam muốn tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận bằng những chương trình, dự án cụ thể, trên tinh thần "đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể."
Sáng 21/11/2025 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile.
Ngày 21/11, tại Tây Ninh, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chiều 21/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đang thăm chính thức Việt Nam.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, sáng 21/11/2025 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một số cuộc gặp mặt với lãnh đạo các doanh nghiệp.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Thị trường Chứng khoán Johannesburg - trái tim tài chính của Nam Phi và là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Phi.
Tinh thần Khởi nghĩa Nam Kỳ là di sản lịch sử quan trọng, tiếp thêm động lực để Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long nỗ lực xây dựng địa phương “Trung dũng, kiên cường, đi đầu trong đổi mới”.
Sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và khai trương phiên giao dịch tại Thị trường Chứng khoán Johannesburg.
Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hay, mô hình quản lý tòa soạn, phát triển nội dung, chuyển đổi số và giải pháp ổn định tâm lý, bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ người làm báo.
Sau 85 năm diễn ra sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2025), TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần quật khởi của cha ông để tiến tới tương lai, hướng vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược và sức mạnh mềm của đất nước trong hội nhập quốc tế và đối ngoại Nhân dân trong thời kỳ mới.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu giải ngân nhanh 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân Lâm Đồng sau mưa lũ gây thiệt hại nặng nề.
Việc định hướng và phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Tổ quốc.
Các cơ quan, đơn vị nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị; các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 phải hoàn thành trước khi Hội nghị diễn ra 3-6 tháng.
Sáng 21/11/2025, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 1 năm 2025.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hướng dẫn chuẩn bị bầu cử, đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy trình chặt chẽ cho cuộc bầu cử 2026-2031.
Cho ý kiến về dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa bày tỏ sự băn khoăn về cách tiếp cận và triết lý khi xây dựng luật.
Sáng 21/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến sân bay O.R. Tambo, Johannesburg, Nam Phi bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1984, quê quán ở thành phố Hải Phòng, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thay Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung được điều động nhận nhiệm vụ mới.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TW đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát từ chi bộ để nâng cao năng lực cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.
Tại Hội nghị G20 lần này, Việt Nam sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.
Việt Nam và Algeria nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, đến giáo dục và văn hóa trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thiết lập đối tác chiến lược giữa Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân và Nước CHXHCN Việt Nam.
Hôm nay, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Theo đó, đây là lần đầu tiên Việt Nam xem xét ban hành luật riêng về trí tuệ nhân tạo.
Sáng nay, Quốc hội sẽ làm việc về dự án Luật Trí tuệ Nhân tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi).
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ củng cố nền tảng chính trị-ngoại giao mà còn mở ra “tầm cao mới” cho hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi.
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo ra những thay đổi tích cực trong quản lý nhà nước, từ việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ đến cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, minh bạch.
Truyền thông Algeria tiếp tục đưa tin đậm nét về các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Algiers.
Tối 20/11, giờ địa phương (rạng sáng 21/11, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Algeria, lên đường sang Nam Phi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.