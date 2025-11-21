Chủ tịch Thượng viện Quốc hội CH Séc thăm Khu khảo cổ dưới lòng đất nhà Quốc hội

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cho biết Việt Nam muốn tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận bằng những chương trình, dự án cụ thể, trên tinh thần "đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể."