Chuyên cơ Nga vận chuyển 29 tấn hàng khẩn cấp cứu trợ Huế

Hàng viện trợ bao gồm: 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 bộ lều trại và số lượng lớn thực phẩm đóng hộp, với tổng trọng lượng khoảng 29 tấn.

Sáng 30/10, chuyên cơ quân sự của Liên bang Nga đã đáp tại sân bay quốc tế Nội Bài để chuyển 29 tấn hàng cứu trợ của chính phủ nước này cho người dân chịu ảnh hưởng do mưa, lũ tại thành phố Huế.

Lô hàng được chuyển đến sân bay Nội Bài vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 30/10 bằng chuyên cơ số hiệu SUM 9121 của Bộ Phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga./.