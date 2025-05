Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ban hành Quyết định số 1261/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương gồm: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu GSTP; Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu BR9.

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương gồm: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu A; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi mẫu B; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu DA59 cho hàng hóa xuất khẩu đi châu Phi; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu ICO cho hàng càphê xuất khẩu.

Cùng đó là cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu Peru; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu Thổ Nhĩ Kỳ; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu Venezuela; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cấp sau; cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); cấp Giấy chứng nhận không thay đổi xuất xứ (CNM)./.

