Cộng đồng quốc tế phản ứng tích cực với cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ

Trong một tuyên bố, Liên hợp quốc cho biết đã ghi nhận kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ và hoan nghênh việc duy trì đối thoại mang tính xây dựng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng cho rằng cuộc gặp tại Alaska một lần nữa cho thấy xung đột ở Ukraine sẽ không được giải quyết trên chiến trường, mà trên bàn đàm phán. Theo ông, hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán, đối thoại và duy trì các kênh ngoại giao, và đây là quan điểm mà Hungary vẫn kiên định suốt thời gian qua.

Từ Slovakia, Tổng thống Peter Pellegrini đánh giá bầu không khí tôn trọng lẫn nhau trong suốt thời gian diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã mở ra cánh cửa cho các cuộc thương lượng tiếp theo, hướng tới mục tiêu đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine./.