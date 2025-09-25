Công nghệ in 3D đa vật liệu tạo đột phá trong chế tạo thiết bị không gian

Australia vừa đạt được một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực chế tạo thiết bị không gian khi lần đầu tiên sản xuất thành công một động cơ đẩy tên lửa kết hợp hai kim loại bằng công nghệ in 3D đa vật liệu.

Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia (CSIRO) ngày 25/9 cho biết sản phẩm đột phá này do Công ty Máy Không gian (SMC) của Australia phát triển và được chế tạo tại cơ sở Lab22 của CSIRO thông qua máy in 3D kim loại Nikon SLM Solution SLM280 2MA, một loại máy in công nghiệp sử dụng công nghệ nóng chảy laser chọn lọc (Selective Laser Melting - SLM).

Được tài trợ thông qua chương trình iLAuNCH Trailblazer - một sáng kiến quan trọng của Chính phủ Australia nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp không gian trong nước, động cơ đẩy mới này sẽ được trang bị trên tàu vũ trụ Optimus Viper do Australia sản xuất, phục vụ các hoạt động kiểm tra, bảo trì và hậu cần trên quỹ đạo.

Theo CSIRO, công nghệ này kết hợp hai loại kim loại hiệu suất cao trong một lần in duy nhất: thép cường độ cao làm lớp vỏ ngoài để đảm bảo độ bền kết cấu và hợp kim đồng có độ dẫn nhiệt cao.

Sự kết hợp này giúp động cơ chịu được nhiệt độ cực cao, đồng thời vẫn giữ được trọng lượng nhẹ và độ bền, điều hiếm thấy ở các hệ thống đẩy tên lửa thông thường chỉ sử dụng một loại kim loại.

Ông Darin Lovett, Giám đốc điều hành iLAuNCH, cho biết dự án này là bằng chứng cho thấy Australia đang tăng cường phát triển công nghệ vũ trụ ngay tại trong nước, giúp nước này có năng lực không gian tự chủ.

Các chuyên gia của CSIRO cho rằng công nghệ in 3D đa vật liệu cho phép in đồng thời hai kim loại, giúp giảm đáng kể chi phí, thời gian sản xuất, đồng thời tăng tính linh hoạt và độ bền cho thiết kế so với phương pháp truyền thống vốn phức tạp và tốn kém.

Ông Rajat Kulshrestha, Giám đốc điều hành SMC, cho biết việc điều chỉnh thiết kế động cơ đẩy Scintilla bằng cách tích hợp hai vật liệu đã giúp công ty tối ưu hóa hiệu suất, từ đó đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt các tàu vũ trụ Optimus Viper.

Tiến sỹ Cherry Chen, nhà khoa học nghiên cứu cấp cao của CSIRO, nhấn mạnh công nghệ sản xuất bồi đắp đa vật liệu có tiềm năng lớn, không chỉ giúp cải thiện chức năng, giảm lãng phí mà còn mở ra những khả năng thiết kế mới cho nhiều ngành công nghiệp. Công nghệ này còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như chế tạo các bộ phận trong ngành ôtô, y sinh học, sản xuất dụng cụ, hay làm bộ trao đổi nhiệt.

Được dẫn dắt bởi Đại học Southern Queensland, hợp tác với Đại học Quốc gia Australia cùng Đại học Nam Australia, chương trình iLAuNCH Trailblazer đang cùng hơn 25 đối tác khác tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thương mại hóa trong lĩnh vực không gian./.

