Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lĩnh án 5 năm tù giam

Tòa án Pháp kết án cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy 5 năm tù giam liên quan đến bê bối tài trợ tranh cử từ cố lãnh đạo Libya Moamer Kadhafit năm 2007, phán quyết có hiệu lực ngay cả khi ông kháng cáo.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
AFP đưa tin một tòa án ở Paris ngày 25/9 đã tuyên án 5 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sau khi ông bị kết tội âm mưu hình sự trong phiên tòa xét xử các cáo buộc về việc cố lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi giúp tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông.

Tòa án ra lệnh ông Sarkozy sẽ bị giam giữ vào một thời điểm sau đó, trong khi các công tố viên có 1 tháng để thông báo cho cựu nguyên thủ quốc gia Pháp về thời điểm ông phải vào tù.

Ngay cả khi ông Sarkozy kháng cáo, phán quyết này vẫn có hiệu lực./.

