Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lĩnh án 5 năm tù giam

AFP đưa tin một tòa án ở Paris ngày 25/9 đã tuyên án 5 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sau khi ông bị kết tội âm mưu hình sự trong phiên tòa xét xử các cáo buộc về việc cố lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi giúp tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông.

Tòa án ra lệnh ông Sarkozy sẽ bị giam giữ vào một thời điểm sau đó, trong khi các công tố viên có 1 tháng để thông báo cho cựu nguyên thủ quốc gia Pháp về thời điểm ông phải vào tù.

Ngay cả khi ông Sarkozy kháng cáo, phán quyết này vẫn có hiệu lực./.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hầu tòa vì cáo buộc tài trợ phi pháp Nếu bị kết tội, Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, 69 tuổi, phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm vì tội che giấu, biển thủ công quỹ và tài trợ cho chiến dịch bất hợp pháp.