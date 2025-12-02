Đà Nẵng: Đề xuất điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia-Thu Bồn

Chiều 2/12, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Họp báo tháng 12/2025 để thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên; tình hình phòng, chống lụt bão và công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chủ trì họp báo là ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đã nêu các câu hỏi về quy trình vận hành các hồ chứa các thủy điện trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua trên địa bàn thành phố. Về vấn đề này, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, cho rằng hiện nay các hồ chứa thủy điện trên sông Vu Gia-Thu Bồn hiện nay có dung tích phòng lũ quá nhỏ, không đủ sức cắt lũ.

Vì vậy, trong thời gian tới thành phố kiến nghị Trung ương thay đổi quy trình vận hành (Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ) theo hướng: tăng dung tích phòng lũ các hồ chứa lớn nhất có thể vào đầu mùa lũ để tăng năng lực giảm lũ cho hạ du.

Cũng theo ông Trương Xuân Tý, tổng lượng mưa trong 3 đợt mưa lũ lịch sử (cuối tháng 10 đến giữa tháng 11/2025) vừa qua là khoảng 2.000mm, chiếm khoảng 70% lượng mưa trung bình cả năm của thành phố Đà Nẵng.

Đây là lượng mưa cực kỳ lớn, dẫn đến nhiều vấn đề, trong đó có sạt lở đất ở khu vực miền núi. Lượng mưa rất lớn làm cho các quả đồi ngậm no nước, có thể sạt bất cứ lúc nào. Như vụ việc sạt lở nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn (khiến 3 người tử vong và mất tích) là sạt lở núi diễn ra ngay trong ngày nắng, không thể lường trước.

Để tránh các kịch bản khó lường như vậy, hiện nay lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp ổn định, bố trí tái định cư cho người dân vùng núi. Trước mắt, thành phố đã chỉ đạo các địa phương phải chủ động lựa chọn những vị trí ổn định, sau đó sẽ mời các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn. Mục tiêu là sau khi thực hiện sắp xếp tái định cư, tập trung người dân về thì phải đảm bảo cuộc sống bền vững, ổn định lâu dài.

Ngoài ra, để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị Trung ương bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng như: khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn ở khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và khắc phục xói lở bờ biển Hội An (phường Hội An Tây) với tổng kinh phí khoảng 1.500 tỷ đồng; xây mới các khu tái định cư để di dân vùng sạt lở các xã miền núi với tổng mức đầu tư dự kiến 2.000 tỷ đồng; khắc phục sạt lở các tuyến đường ĐT trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng…

Về thiệt hại của 3 đợt mưa lũ lịch sử, ông Trương Xuân Tý thông tin, toàn thành phố Đà Nẵng đã có trên 100 nghìn ngôi nhà bị ngập; 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn; 30 xã, phường bị ngập nặng; nhiều tuyến đường, kênh mương, đê kè bị sạt lở nặng… Thiên tai đã làm cho 26 người thiệt mạng (trong đó 9 người thiệt mạng gián tiếp do thiên tai), 3 người mất tích, 261 người bị thương. Ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là hơn 3.100 tỷ đồng.../.

