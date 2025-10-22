Đà Nẵng: Hồ Phú Ninh bắt đầu xả lũ lần 1 trong năm 2025 để ứng phó bão số 12

Lúc 8 giờ ngày 22/10, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam bắt đầu vận hành điều tiết hồ chứa nước Phú Ninh lần thứ 1 và phương án ứng phó thiên tai năm 2025 của đơn vị.

Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam Đỗ Văn Tùng cho biết Công ty thực hiện điều tiết qua tràn xả sâu, với lưu lượng từ 30 m3/s đến 700 m3/s.

Việc vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh lần thứ 1 năm 2025 được thực hiện theo Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Phú Ninh và Phương án ứng phó thiên tai năm 2025 đã được Công ty phê duyệt và gửi đến các cơ quan, đơn vị.

Theo Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam Đỗ Văn Tùng, để đảm bảo an toàn hồ đập, đảm bảo điều tiết lũ cho vùng hạ du, đơn vị đang thực hiện nghiêm công điện số 08/CĐ-UBND ngày 21/10/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với mưa lớn và bão số 12.

Mực nước hồ Phú Ninh lúc 13 giờ ngày 21/10/2025 là +28,06m. Theo Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn thành phố Đà Nẵng số TVHN-294/DNAN ngày 21/10/2025 của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, mực nước dự báo sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ vào lúc 7h00 ngày ngày 22/10/2025 với mực nước cao nhất là +0,99m (Mực nước lũ báo động 1 trên sông Tam Kỳ: +1.70m).

Để duy trì mực nước hồ Phú Ninh cao nhất, đảm bảo đúng Quy trình vận hành đến cuối tháng 10 ở cao trình +30,50m, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam vận hành điều tiết nước hồ Phú Ninh với nội dung như sau: điều tiết qua tràn xả sâu với lưu lượng điều tiết từ 30 m3/s đến 700 m3/s. Thời điểm bắt đầu vận hành điều tiết từ lúc 8h00 ngày 22/10/2025.

Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam Đỗ Văn Tùng cho biết, trước khi vận hành điều tiết hồ chứa nước Phú Ninh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong vùng ảnh hưởng gồm: Tam Anh, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Thăng Điền, Thăng Trường, Thăng An, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Nam Phước, thành phố Đà Nẵng theo dõi, chỉ đạo và thông báo kịp thời thông tin vận hành điều tiết hồ chứa nước Phú Ninh đến nhân dân vùng hạ du biết để chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra./.

