Đại lễ A80: Hơn 1.300 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe được hỗ trợ y tế kịp thời

Trưa 2/9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã thông tin về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tiến sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết 211 tổ y tế với 1.097 nhân viên y tế, 134 xe cứu thương đã được huy động phục vụ Đại lễ A80 nhằm đảm bảo công tác sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

Hàng trăm y bác sỹ từ Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Cục Y tế (Bộ Công an) đã được huy động, sẵn sàng ứng cứu tại chỗ và điều phối người bệnh về các bệnh viện tuyến cuối.

Trong ca trực từ 22 giờ ngày 1/9 đến hết trưa 2/9, đã có 1.315 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe cần sự hỗ trợ chăm sóc y tế, 113 trường hợp nặng được chuyển đến các bệnh viện.

Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí 664 ca, trong đó 75 ca nặng được chuyển viện để tiếp tục điều trị. Lực lượng quân y xử trí 301 ca, có 27 ca nặng, phải chuyển viện. Khối y tế công an tiếp nhận 317 ca, trong đó có 10 ca nặng đã chuyển viện. Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 ca. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 ca, trong đó có 1 ca nặng.

Các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Tim Hà Nội, Đa khoa Xanh Pôn đã kịp thời tiếp nhận, xử lý và theo dõi sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia sự kiện.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, tất cả trường hợp đều được chăm sóc y tế kịp thời, đảm bảo an toàn.

"Đến thời điểm này, ngành y tế đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác y tế chu đáo, chăm sóc y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tham gia đại lễ," Tiến sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhấn mạnh./.

Gần 500 trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi Tổng duyệt sự kiện A80 Với tinh thần ứng trực 24/24, lực lượng y tế từ các bệnh viện đã kịp thời cấp cứu, xử trí y tế gần 500 trường hợp trong buổi Tổng duyệt A80, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân tham gia sự kiện.