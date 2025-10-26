Đảng Công nhân người Kurd rút toàn bộ lực lượng khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 26/10, nhóm vũ trang mang tên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tuyên bố rút toàn bộ lực lượng khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển sang miền Bắc Iraq, đồng thời kêu gọi Ankara thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo đảm tiến trình hòa bình.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài hơn 40 năm, cướp đi sinh mạng của khoảng 50.000 người.

Tại một sự kiện ở vùng núi Qandil thuộc miền Bắc Iraq, PKK công bố hình ảnh 25 tay súng, trong đó có 8 phụ nữ, di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Iraq.

Hiện chưa rõ tổng số tay súng PKK sẽ rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các quan sát viên ước tính con số có thể dao động khoảng 200-300 người.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh động thái mới của PKK. Người phát ngôn đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, ông Omer Celik, khẳng định quyết định rút quân của PKK và việc công bố các bước đi mới hướng tới tiến trình giải trừ quân bị là "những kết quả cụ thể của sự tiến bộ."

Trước đó, hồi tháng 5, PKK tuyên bố sẽ tự giải thể và giải giáp như một phần trong sáng kiến hòa bình mới với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó chấm dứt hơn 4 thập kỷ xung đột vũ trang.

Trong các năm trước đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từng nhiều lần tiến hành đàm phán hòa bình với PKK, gần nhất là vào năm 2015, nhưng đều thất bại.

PKK bị cả Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố sau khi lực lượng này tiến hành các hoạt động nổi dậy chống chính quyền kể từ năm 1984./.

