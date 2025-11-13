Đánh thức di sản trong lòng thế hệ trẻ bằng Nón ngựa Phú Gia

Vừa qua, tại Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện “Workshop và Không gian trưng bày nón ngựa Phú Gia”, thu hút đông đảo khách tham dự.

Sự kiện “Workshop và Không gian trưng bày nón ngựa Phú Gia” mang đến cơ hội để người xem lắng nghe các nghệ nhân chia sẻ về quy trình chế tác nón ngựa, tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử của di sản này, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động và trò chơi tương tác xoay quanh biểu tượng gắn với đội quân Tây Sơn oai hùng.

Được truyền nghề từ gia đình và gắn bó với nghề hơn 61 năm, nghệ nhân Đỗ Văn Lan đã dành trọn cả tâm huyết cho nón ngựa Phú Gia. Theo chia sẻ của ông: “Trước kia, nón ngựa là vật dụng theo chân lính Tây Sơn trong mỗi trận hành quân, che nắng mưa và gắn liền với bao chiến công hiển hách. Ông cha mình bao đời đã dày công gìn giữ và truyền dạy nghề, nên những thế hệ đi sau như chúng ta càng phải có trách nhiệm tiếp nối để cho di sản ấy không bị mai một”.

Nghệ nhân nón lá trao đổi với sinh viên về nghề truyền thống làm nón. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trái tim của dự án chính là sự kiện “Workshop & Không gian trưng bày Nón ngựa Phú Gia”. Đây là nơi lý thuyết được hiện thực hóa thành cảm xúc. Tại đây, người trẻ không chỉ là những khán giả thụ động ngắm nhìn. Họ được hóa thân thành những “nghệ nhân tập sự”, tự tay thực hành một công đoạn làm nón dưới sự hướng dẫn tận tình của những nghệ nhân gắn bó cả đời với nghề. Bên cạnh phần giao lưu và lắng nghe nghệ nhân kể về quá trình hình thành chiếc nón, ban tổ chức sự kiện còn bố trí nhiều khu vực trò chơi trải nghiệm - tương tác như vòng xoay, khu xếp hình, photobooth chụp ảnh lưu niệm... giúp người tham dự hiểu thêm về lịch sử và cấu tạo của nón ngựa Phú Gia. Sau khi hoàn thành thử thách tại mỗi khu vực, người chơi còn có cơ hội nhận quà tặng ở cuối chương trình.

Các bạn sinh viên tham gia trải nghiệm các hoạt động về nón lá tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gắn liền với dấu ấn lịch sử hào hùng của đội quân Tây Sơn, nón ngựa Phú Gia không đơn thuần là vật dụng mà là biểu tượng văn hóa chứa đựng tinh thần thượng võ của đất Bình Định. Từ cung đình xưa cho đến đời sống hiện đại ngày nay, chiếc nón vẫn giữ vị thế đặc biệt trong các nghi lễ truyền thống và ngày càng được du khách tìm đến để trải nghiệm, lưu giữ như một phần ký ức văn hóa truyền thống Việt Nam.

Điều làm nên sự khác biệt của chiến dịch này, là gặp gỡ giới trẻ tại chính “sân chơi” của họ: mạng xã hội. Việc áp dụng kể chuyện đa nền tảng trên Facebook, TikTok thông qua chuỗi clip ngắn, cuộc thi sáng tạo, mini game và những video kể chuyện di sản sẽ đảm bảo thông điệp được lan tỏa rộng rãi, liên tục và hấp dẫn. Với mục tiêu thu hút 350 người tham gia trực tiếp cùng hiệu ứng truyền thông sâu rộng trên mạng xã hội, dự án kỳ vọng sẽ tạo ra một làn sóng lan tỏa cộng đồng mạnh mẽ./.